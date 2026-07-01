Cuautitlán, Méx.- La presidenta municipal, Juana Carrillo Luna, aseguró que su presencia en el estadio Ciudad de México para el partido de México contra Ecuador, fue con carácter de invitada.

La tarde noche de ayer, la alcaldesa de Cuautitlán México realizó transmisiones en vivo desde el recinto futbolístico y en ellas recibió comentarios de ciudadanos cuestionando sobre el estado de las vialidades, mientras ella disfrutaba del partido.

“¿Y si, sí?, como Ayuntamiento de Cuautitlán agradecemos a la organización del fanfest por traernos para poder apoyar a la selección como invitada; ya que Cuautitlán fue sede de la Copa del mundo. Tendrémos sorpresas para Cuautitlán si México gana”, publicó en sus redes sociales.

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Y a los cuestionamientos, Carrillo Luna sostuvo que “nunca en la historia de Cuautitlán se habían visto las vialidades que nosotros estamos haciendo”.

Carrillo mencionó que buscan llevar el fútbol al estadio de los Pinos y renovarlo. “Independientemente de la envidia de algunos, que nadie diga que nos hay tres máquinas trabajando y bacheando lo que en la historia, nunca se había dado”.

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Y adelantó que próximamente, el estadio municipal tendrá otro evento con características de fútbol, como sucedido a inicios de junio con la exhibición del trofeo de la justa internacional.

LL