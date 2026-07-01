Metrópoli | 01-07-26 | 11:39 | Actualizada | 01-07-26 | 11:39 |

La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, lamentó profundamente el fallecimiento de tres personas durante las celebraciones por el triunfo de la en , y expresó sus condolencias y solidaridad con sus familiares y seres queridos.

“Millones de mexicanas y mexicanos están viviendo con entusiasmo este y no tengo duda de que nuestra Selección seguirá avanzando en el torneo. Precisamente por eso, el Gobierno de la Ciudad debe anticiparse y garantizar que las próximas celebraciones se desarrollen con orden y sin poner en riesgo la vida de las personas”, afirmó.

Ante ello, presentó la propuesta de un Protocolo de Seguridad para , diseñado para prevenir aglomeraciones peligrosas y reducir el riesgo de incidentes provocados por la presión de grandes concentraciones de personas.

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Dijo que debe haber un control dinámico de aforo y cierre temporal de accesos, es decir, implementar un sistema de monitoreo en tiempo real mediante cámaras y drones que permita medir la densidad de personas por metro cuadrado. Cuando una zona alcance niveles de ocupación considerados de riesgo, deberán cerrarse temporalmente los accesos y redirigir a los asistentes hacia otras áreas para evitar sobreconcentraciones.

Además, propuso sectorización de las zonas de celebración. Dividir Paseo de la Reforma en distintos sectores mediante vallas y corredores de control, evitando que toda la multitud se compacte en un solo punto. Cada sector tendría un límite de ocupación previamente definido y supervisado por personal de y Seguridad Ciudadana.

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Por último, corredores permanentes de evacuación y alivio: mantener pasillos libres a lo largo del recorrido para facilitar el desplazamiento de las personas, permitir la salida de quienes se encuentren bajo presión y garantizar el acceso inmediato de ambulancias, personal médico y cuerpos de emergencia.

Gutiérrez Ureña destacó que estas medidas forman parte de los protocolos internacionales utilizados en conciertos, festivales y eventos deportivos con asistencia de cientos de miles de personas, y reiteró que la prevención debe ser una prioridad para cualquier gobierno responsable.

“Las celebraciones no pueden improvisarse. Cuando se sabe que cientos de miles o incluso más de un millón de personas pueden reunirse para apoyar a México, la obligación de las autoridades es planear, prevenir y proteger”, concluyó.

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Al respecto, el diputado federal y vocero del PAN CDMX, , también expresó sus condolencias para las familias de quienes perdieron ayer la vida en el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, y exigió a la jefa de Gobierno, , perfeccionar sus protocolos de protección civil para momentos de alta presencia de personas como ayer en distintos puntos del Paseo de la Reforma.

“Y solicitamos a la jefa de Gobierno que, en vez de andar reprimiendo a madres buscadoras, como ayer de manera vulgar y corriente, los granaderos de la Ciudad y elementos de Protección Civil garanticen el festejo de todos los mexicanos con seguridad el próximo domingo”, indicó.

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mahc/LL

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