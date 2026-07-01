La presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez, lamentó profundamente el fallecimiento de tres personas durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana en Paseo de la Reforma, y expresó sus condolencias y solidaridad con sus familiares y seres queridos.

“Millones de mexicanas y mexicanos están viviendo con entusiasmo este Mundial y no tengo duda de que nuestra Selección seguirá avanzando en el torneo. Precisamente por eso, el Gobierno de la Ciudad debe anticiparse y garantizar que las próximas celebraciones se desarrollen con orden y sin poner en riesgo la vida de las personas”, afirmó.

Ante ello, presentó la propuesta de un Protocolo de Seguridad para Celebraciones Masivas, diseñado para prevenir aglomeraciones peligrosas y reducir el riesgo de incidentes provocados por la presión de grandes concentraciones de personas.

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Dijo que debe haber un control dinámico de aforo y cierre temporal de accesos, es decir, implementar un sistema de monitoreo en tiempo real mediante cámaras y drones que permita medir la densidad de personas por metro cuadrado. Cuando una zona alcance niveles de ocupación considerados de riesgo, deberán cerrarse temporalmente los accesos y redirigir a los asistentes hacia otras áreas para evitar sobreconcentraciones.

Además, propuso sectorización de las zonas de celebración. Dividir Paseo de la Reforma en distintos sectores mediante vallas y corredores de control, evitando que toda la multitud se compacte en un solo punto. Cada sector tendría un límite de ocupación previamente definido y supervisado por personal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana.

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Por último, corredores permanentes de evacuación y alivio: mantener pasillos libres a lo largo del recorrido para facilitar el desplazamiento de las personas, permitir la salida de quienes se encuentren bajo presión y garantizar el acceso inmediato de ambulancias, personal médico y cuerpos de emergencia.

Gutiérrez Ureña destacó que estas medidas forman parte de los protocolos internacionales utilizados en conciertos, festivales y eventos deportivos con asistencia de cientos de miles de personas, y reiteró que la prevención debe ser una prioridad para cualquier gobierno responsable.

“Las celebraciones no pueden improvisarse. Cuando se sabe que cientos de miles o incluso más de un millón de personas pueden reunirse para apoyar a México, la obligación de las autoridades es planear, prevenir y proteger”, concluyó.

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Al respecto, el diputado federal y vocero del PAN CDMX, Federico Döring, también expresó sus condolencias para las familias de quienes perdieron ayer la vida en el marco de los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana, y exigió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, perfeccionar sus protocolos de protección civil para momentos de alta presencia de personas como ayer en distintos puntos del Paseo de la Reforma.

“Y solicitamos a la jefa de Gobierno que, en vez de andar reprimiendo a madres buscadoras, como ayer de manera vulgar y corriente, los granaderos de la Ciudad y elementos de Protección Civil garanticen el festejo de todos los mexicanos con seguridad el próximo domingo”, indicó.

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mahc/LL