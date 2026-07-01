Al ritmo de banda y con todo el sabor de Jalisco, fue como la legendaria Banda Cuisillos festejó no sólo con “la raza mexicana”, también con los extranjeros que se encontraban en el lugar, el triunfo de la Selección Mexicana, bajo la frase que casi se ha vuelto un mantra “¿Y sí sí?”.

Se desarrollaban los últimos minutos del partido México – Ecuador, con un marcador 2 – 0 favor la Selección Nacional; y la gente ya festejaba con gritos, lanzando espuma artificial y ondeando la bandera de nuestro país. En cuanto se dio el silbatazo final la euforia se desbordó, algunos fuegos artificiales estallaron y la música comenzó.

Portando la playera verde de la Selección Nacional de México, la banda jalisciense salió al escenario, y comenzó la noche interpretando uno de sus grandes clásicos, "Pequeña orgullosa", y aunque el sonido dejaba mucho que desear, iniciaron con el ánimo por todo lo alto.

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“Ciudad de México está noche se escucha el gritó apache”, gritó Rogelio Torres, el vocalista de la agrupación antes de poner a bailar a la gente a ritmo de No señor apache, que sonó con toda la esencia de la banda.

Mientras la Banda Cuisillos interpretaba lo mejor de su repertorio, alrededor la gente iba y venía entre Bucareli, Reforma y dónde termina Guerrero, ya sea para comprar comida, seguir festejando haciendo volar a algunas personas y otros tratando de encontrar la mejor manera de llegar al Ángel de la Independencia, a pesar de que en las pantallas colocadas en el lugar se informaba que el sitio ya se encontraba lleno.

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A veces lloro, Esa pareja, "Pachuco bailarín", fueron algunos temas que no sólo se cantaron, también se bailaron en medio de la multitud, porque de eso se trataba, de celebrar la posibilidad de que México pueda coronarse campeón.

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“Estamos muy agradecidos de que estén está noche con nosotros, en que la Selección nos dejó gratamente sorprendidos ¿Y sí sí?”, expresó el líder de la banda, que puso al público a gritar, y porqué no, también a volar, como ya se volvió costumbre en este mundial.

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No faltaron los momentos románticos con temas como "Acuérdate de mí", "Cómo sufro", "Mil heridas", entre otras; acto seguido los miembros de la agrupación invitaron a la gente a brindar con agua por la Selección Mexicana, recordando que está era una fiesta familiar.

Las canciones de Banda Cuisillos se escucharon durante un rato más, pero la gente no parecía tener ganas de irse a su casa y la lluvia en esta ocasión, los dejó disfrutar.

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