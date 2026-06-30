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La fiebre mundialista comenzó a sentirse desde tempranas horas en el Monumento a la Revolución, donde cientos de aficionados llegaron con vuvuzelas, espuma y playeras de la Selección Mexicana para disfrutar de los conciertos organizados previo al partido entre México y Ecuador.
La primera agrupación en subir al escenario fue Triciclo Circus Band, que puso el ambiente con su característico sonido de jazz folk y abrió su presentación con “No corro, no grito, no empujo”, desatando la euforia de los asistentes.
El entusiasmo del público fue tal que, por momentos, el sonido de las vuvuzelas superó a la música. Mientras la banda intentaba subir el volumen, los aficionados respondían con gritos, aplausos y cánticos mundialistas.
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En los alrededores del Monumento, decenas de personas aprovecharon la tarde para convivir entre amigos y familiares. Algunos brindaban con pulque y cerveza, mientras las tiendas de abarrotes lucían abarrotadas por quienes buscaban abastecerse antes del encuentro.
La celebración continuó con temas como “Alguna vez” y “Excusez-moi”, que hicieron cantar y bailar a los asistentes. Conforme avanzaba la tarde, varios aficionados comenzaron a dirigirse hacia Paseo de la Reforma con la intención de seguir los festejos en el Ángel de la Independencia.
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Uno de los momentos más celebrados llegó cuando Triciclo Circus Band invitó al escenario a La Maskatesta, cambiando el ritmo del espectáculo y elevando aún más el ánimo de los presentes.
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Sin embargo, la sorpresa llegó al finalizar el concierto. Los asistentes comenzaron a revisar sus teléfonos celulares tras conocerse el anuncio del retraso del partido entre México y Ecuador, noticia que provocó chiflidos y muestras de molestia entre el público.
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Pese al contratiempo, la música no se detuvo. Temas de mariachi y otras interpretaciones mantuvieron el ambiente festivo mientras los aficionados esperaban el silbatazo inicial.
melc
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