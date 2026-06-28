Un carro rojo llegó al Estadio GNP pasadas las 21:00 horas del sábado 27 de junio, tras el rugido del motor Los Tigres del Norte llegaron para montar una fiesta junto a las 60 mil personas que se dieron cita sin importar otros eventos como el Mundial 2026, mismo que recordaron para apoyar a la Selección Nacional: “Esperemos que México siga adelante, hay que estar pendientes el martes”

Un escenario en el que durante toda la noche permanecieron cuatro recuadros para no perder detalle de los miembros de la banda y luces enmarcando escaleras, esquinas e incluso el techo acompañaron los 53 temas.

“Pedro y Pablo”, “La Camioneta Gris” y “Mi buena suerte” fueron algunas de las canciones con las que los de Mocorito le dieron la bienvenida a sus invitados para posteriormente saludarlos.

“Buenas noches Ciudad de México, gracias por estar aquí, hoy ustedes son nuestros jefes, Pero antes de continuar, queremos que levanten la mano todos aquellos que alguna vez han llorado por amor, vamos a cantarles”, dijo Hernán Hernández.

Algo que ha caracterizado a la agrupación desde sus inicios es la permanente defensa que tienen en favor de los migrantes, sobre todo de aquellos que como ellos fueron a Estados Unidos en búsqueda de más oportunidades, a estas personas les dedicaron “Jaula de Oro”.

“Esta no es solo una canción, es la realidad que viven todos los días nuestros paisanos latinos en Estados Unidos”, señalaron.

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Pese a la trayectoria que tienen, Los Tigres del Norte siguen agradeciendo cada escalón que logran subir a sus fans, como ejemplo esta “La Carta”, que recientemente alcanzó los 215 millones de vistas.

“Una de las cosas más maravillosas que hemos aprendido a lo largo de los años lo más importante para nosotros… hay premios y cosas maravillosas que le suceden a uno, cosas que nos brillan, pero lo más importante en nuestra carrera ha sido la presencia de ustedes. Muchísimas gracias”, apuntó Jorge Hernández.

Como si el cielo estuviera escuchando la lluvia que se había ido para el inicio del show volvió aunque ligera, casi como un llanto para acompañar “La Mesa del Rincon” y “Ni Parientes Somos”.

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En un apartado muy mexicano la agrupación invitó a la tarima al Mariachi Juvenil Cantero y al Gran Ballet de México quienes combinaban los trajes negros y vestidos coloridos con la indumentaria blanca que los norteños eligieron para esta noche.

“El Son de la Negra”, “El Hijo del Pueblo” y “Por tu maldito amor” sonaron mientras en las pantallas ondeaba una bandera nacional que iluminaba en verde, blanco y rojo al estadio.

Luego de esto llegó la primera invitada musical de la noche, Vivir Quintana que acompañó a Hernán en la voz durante “La puerta negra” y Prisión de Amor”.

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“Nos visita una gran amiga de nosotros, esta noche estamos muy contentos, al igual que nosotros cuentan con historias reales, canta sus canciones con el corazón, historias de nuestro pueblo y una voz eterna, les presentamos a Vivir Quintana”, anunció Jorge previo a los temas.

La segunda y última acompañante de Los Tigres del Norte fue presentada de manera inmediata: “Voz, elegancia, carisma, esta noche nos acompaña una de las voces hermosas, su nombre es Majo Aguilar”.

La exponente del regional mexicano originalmente solo interpretaría dos temas, pero ante el aplauso del público permanecían durante tres canciones junto a la agrupación.

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Ya en solitario los ganadores de múltiples Grammy volvieron a tocar algunas canciones que sabe, sus fans pueden bailar toda la noche como “La Puerta Negra”.

“Jefe de Jefes”, “Señor Locutor”, “Contrabando y traición” y “Que Tal Si Eres Tú”, entre otras redondearon la noche que se extendió hasta cerca de la 1:00.

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