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El Servicio Sismológico Nacional reportó un sismo de magnitud 6.1 cuyo epicentro se localizó a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa.
El movimiento telúrico cimbró la capital del estado de Sinaloa, donde varias oficinas ubicadas en edificios del Desarrollo Urbano de Tres Ríos fueron desalojados.
Roy Navarrete Cuevas, coordinador de Protección Civil del Estado, externó que el movimiento fue repentino, por lo que sorprendió a la mayoría de la población de Culiacán, “muchas personas que no lo percibieron, no se movieron de los lugares donde estaban”, señaló.
Las personas que fueron sorprendidas por este sismo, sobre todo las que se encontraban en edificios de más de tres pisos, salieron rápidamente a las calles asustadas, sin que se tengan reportes de posibles daños o personas lesionadas.
Ante este acontecimiento, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se mantiene comunicación con unidades estatales y municipales de Protección Civil para realizar la evaluación preliminar de la zona.
Previamente, el Sismológico Nacional había informado que el sismo había tenido una magnitud de 5.3 grados y su epicentro se localizó a 33 kilómetros al este del municipio de El Santo, Durango.
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Reportan más sismos
Un segundo sismo de magnitud 5, localizado a noventa kilómetros al suroeste del municipio de Guasave, en las costas del Golfo de California, volvió a cimbrar la tierra de ese zona y puso en alerta a la población, sin que se tengan reportes de daños a edificios o personas lesionadas.
El nuevo movimiento telúrico ocurrió a las dos de la tarde, tiempo local, por lo que los elementos de Protección Civil de Guasave iniciaron recorridos para verificar las estructuras de edificios o viviendas, sin localizar daños visibles.
Macario Gaxiola Castro, Coordinador municipal de Protección Civil dijo que el primer movimiento de tierra que se tuvo fue de magnitud 6.1 grados, por lo que la población se alarmó y se tuvo que realizar evacuaciones de edificios públicos y privados, de acuerdo a los protocolos establecidos.
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Este primer sismo, impacto a la capital del estado, en donde, las personas que viven o trabajan en edificios mayores a dos pisos, se alarmaron, por lo que evacuaron rápidamente los inmuebles al sentir el movimiento.
De acuerdo con el Sismológico Nacional, hasta las 15:00 horas (tiempo del centro de México, se han registrado 10 réplicas del sismo de 6.1.
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