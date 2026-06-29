Culiacán, Sin.- En la capital del estado los asesinatos no cesan, en las últimas veinticuatro horas fueron privados de la vida cinco personas, una de ellas al salir de un supermercado, en el sector de la Conquista, lo que causó zozobra entre los clientes que buscaron refugio y fue necesario cerrar las puertas de acceso.

Las autoridades estatales y el ejército que llegaron con personal de la Cruz Roja, encontraron a un hombre joven muerto a balazos y una mujer lesionada en el rostro en forma incidental por una esquirla, por lo que tuvo que ser trasladada a un hospital.

A causa de las fuertes detonaciones que se escucharon en el interior del supermercado, ubicado en una de las plazas comerciales del boulevard Lola Beltrán, las familias que realizaban las compras semanales buscaron refugio en la parte más alelada de las puertas de acceso, las cuales fueron cerradas por el personal de seguridad privada.

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Suman cinco asesinatos en 24 horas en Culiacán, uno frente a un supermercado. Foto: Especial

En un camino de terracería que comunica a la colonia Ampliación el Barrio, en la parte oriente de la ciudad, fue encontrada una persona asesinada de varios disparos, el cual vestía un pantalón azul y una playera, pero no portaba ninguna identificación.

Las autoridades fueron notificadas que en un camino de terracería que comunica las comunidades de Agua Blanca y el Guasimal, en la sindicatura de Tepuche fueron descubiertos los cuerpos de tres personas del sexo masculino, los cuales presentaban huellas de tortura e impactos de bala.

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Los cuerpos de las victimas fueron levantados por el Servicio Médico Forense para iniciar los primeros estudios que les permita poder identificarlos.

LL