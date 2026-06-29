Culiacán, Sin.- En el sector de la Conquista, en Culiacán decenas de clientes de un supermercado, ubicado en una plaza comercial vivieron momentos de terror, al ser asesinado de varios disparos una persona joven cuando salía al área de estacionamiento, en tanto una mujer que llegaba a realizar sus compras resultó herida en forma incidental.

Las fuertes detonaciones que se escucharon, obligó al personal de una cadena de supermercados a cerrar las puertas de acceso para proteger a los clientes, por desconocer que sucedía en el exterior.

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Según los datos que se conocen, personal de la Cruz Roja que llegó a la plaza comercial, ubicada por el boulevard Lola Beltrán, encontró a una joven mujer con una lesión por esquiarla en el rostro, por lo que la trasladaron a un hospital para su atención.

Los datos recabados por elementos de la Policía Estatal Preventiva y del ejército, es que una persona de apariencia joven, recien había salido del supermercado, luego de realizar algunas compras cuando fue atacado a balazos, los impactos causaron temor entre los clientes y el personal, por lo que tuvo que ser cerradas las puertas.

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