Un total de 23 personas heridas, tres de las cuales de gravedad, dejó la explosión de un tanque de gas ocurrida durante una fiesta patronal en el municipio veracruzano de Misantla.

Los hechos ocurrieron la noche de ayer en la comunidad Los Trapiches, donde la quema de un torito con juegos pirotécnicos provocó la explosión de un tanque de gas de una vivienda.

Al interior de la casa habitación había varias familias e incluso un grupo de música celebrando las fiestas, por lo que el accidente dejó 23 personas heridas.

Lee también Ejidatarios protestan contra Pemex por incendio en pozo petrolero Krem-1 en Veracruz; fuego sigue sin ser extinguido

Al lugar acudieron elementos policiales, así como personal de rescate, quienes trasladaron a los lesionados a hospitales de la zona.

El alcalde de Misantla, René Omar Jaén Domínguez, informó que tres de los heridos se encuentran graves, por lo que fueron trasladados a hospitales de alta especialidad en los municipios de Martínez de la Torre y Xalapa.

[Publicidad]

Tras lamentar el accidente, informó que los lesionados son atendidos en el municipio e incluso que la gran mayoría fueron dados de alta.

Y agradeció a los cuerpos de auxilio las atenciones prestadas.