Veracruz se ubicó en la séptima posición a nivel nacional con el mayor número de personas desaparecidas, según el último reporte de la Red Lupa, una iniciativa y plataforma digital ciudadana.

Con corte al 16 de mayo del presente año, la organización civil reporta un acumulado para Veracruz de siete mil 239 personas en calidad de desaparecidas.

Veracruz solo se encuentra por detrás de los estados de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.

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El 42 por ciento de las personas desaparecidas en el país se concentraron en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León.

Además, Veracruz se ubica en la sexta posición nacional de los estados que tienen el mayor número de casos de niñas y mujeres desaparecidas, con un total de mil 371.

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Foto: Especial

La plataforma civil consideró que la crisis humanitaria por la desaparición de personas en territorio mexicano se mantiene como una práctica sistemática y generalizada, sin dar tregua a las familias.

Los casos a nivel nacional reportaron un incremento del 4.83% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este repunte consolida una tendencia ascendente que promedia un crecimiento anual del 7.60% desde que el país superara la alarmante barrera de los 100 mil casos en el año 2022.

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La demografía de las víctimas expone patrones que reflejan la extrema vulnerabilidad de la juventud mexicana, concentrándose la mayoría de los casos generales en el rango de los 25 a los 29 años.

El informe enfatiza la persistencia de una grave vertiente de género: el 48 por ciento de las mujeres y niñas desaparecidas pertenecen a sólo cinco entidades federativas, siendo el Estado de México y Tamaulipas los focos rojos.

Ante este panorama, la Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia reiteraron su llamado a las autoridades para revisar las políticas públicas de búsqueda y prevención.

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