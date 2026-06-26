Pénjamo.— Patricia Negrete Tafoya, hermana buscadora del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta, en un ataque directo, la noche del 23 de junio.

Negrete Tafoya concluyó su jornada laboral como intendente en el Hospital Regional de Pénjamo y alrededor de las 22:30 horas salió en una motocicleta, y al circular sobre bulevar Degollado, en la colonia Las Américas, hombres armados le dispararon.

Peritos criminalistas recopilaron tres casquillos percutidos y tres cartuchos de arma larga cerca del cuerpo y de la motocicleta de la víctima.

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La Fiscalía General del Estado informó que obtuvo videograbaciones de cámaras públicas y privadas de la zona y se realiza trabajo de campo orientado a establecer la mecánica de la agresión, determinar el móvil e identificar a los probables responsables.

Patricia Negrete buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, quien desapareció el 5 de enero de 2021, y era reconocida por su activismo en el colectivo.

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Organizaciones locales de búsqueda y de defensa de los derechos humanos expresaron su indignación, exigieron justicia y expusieron que el crimen pone en evidencia los riesgos que enfrentan los familiares de personas desaparecidas.

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Su muerte “es una herida profunda para todas las familias que buscamos a nuestros seres queridos”, expresó Mar Olvera, representante del colectivo Desaparecidos Justicia Guanajuato, quien busca a su hijo Salvador Ramírez, desaparecido en 2015 en la ciudad de Guanajuato.

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Karla Martínez, del colectivo Hasta Encontrarte, dijo que es doloroso saber que asesinan a personas en Guanajuato y que la inseguridad continúa.

Mientras tanto, la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas condenó enérgicamente el asesinato de Patricia Negrete y exigió a la representación y enlace del gobierno del estado de Guanajuato, y a las fiscalías General de la República y de Guanajuato la detención y castigo de los responsables, medidas de no repetición, así como protección a todas las familias de desaparecidos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Asimismo, instó a las autoridades a investigar los hechos de manera pronta, diligente y con perspectiva de derechos humanos y de género, y considerando su labor de búsqueda como una línea relevante dentro de la investigación.

Patricia Negrete Tafoya es la cuarta buscadora asesinada a balazos entre marzo y junio de 2026.

EL UNIVERSAL documentó que de febrero de 2020 a junio de 2026, 10 personas buscadoras han sido privadas de la vida a tiros, y dos se encuentran en calidad de desaparecidas, la mayoría madres y hermanas.

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dft