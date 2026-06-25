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Amnistía Internacional exigió una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial por el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo "Una Promesa por Cumplir", ocurrido en Pénjamo, Guanajuato, y llamó a proteger a las personas buscadoras en México ante la creciente violencia que enfrentan.
Negrete Tafoya buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021, y acompañaba a otras familias en la localización de personas desaparecidas.
En un comunicado, el organismo internacional señaló que este crimen es “profundamente alarmante” en un contexto en el que las personas buscadoras enfrentan amenazas, agresiones y riesgos constantes por una labor que corresponde al Estado, por lo que no debe ser tratado como un hecho aislado.
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Exigió a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato realizar una investigación inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial, que agote todas las líneas de investigación y que considere de manera prioritaria la labor de la víctima como persona buscadora.
Asimismo, demandó identificar, procesar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen, así como garantizar la reparación integral del daño a la familia de Patricia Negrete.
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También subrayó la obligación del Estado mexicano de dar con el paradero de Laura Angélica Negrete Tafoya y de garantizar a la familia el derecho a la verdad y a la justicia.
Y advirtió que mientras las familias buscadoras sigan enfrentando violencia por exigir verdad y justicia, el Estado continuará incumpliendo su deber de proteger sus derechos y atender la crisis de desapariciones en el país.
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aov/bmc
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