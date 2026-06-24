Nación | 24-06-26 | 19:24 | Actualizada | 24-06-26 | 19:24 |

Previo al partido de la Selección Mexicana contra Chequia, personas buscadoras volvieron a manifestarse sobre la avenida Paseo de la Reforma para visibilizar la en México.

Al grito de "¡Únete, únete que tú hijo puede ser!" y "¡México campeón en desaparición!", señalaron que hay más de 135 mil personas desaparecidas en nuestro país.

Frente a la Glorieta de los Desaparecidos, las madres buscadoras y colectivos realizaron una "cascarita por la memoria y contra el olvido".

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Además, "el ajolote buscador" portó una máscara de pato, luego de que la presidenta invitó a Palacio Nacional a "Marlín", el pato embajador del Mundial en la Ciudad de México.

"Me tengo que disfrazar de pato para que la presidenta nos voltee a ver", expresó el "ajolote buscador" en un cartel.

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De acuerdo con cifras compartidas por los colectivos y madres buscadoras, en México hay más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas hasta abril de este año.

"¡Únete y mete un goooooool por las personas desaparecidas. ¿Dónde están?", señalaron.

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aov/bmc

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