[Publicidad]
Previo al partido de la Selección Mexicana contra Chequia, personas buscadoras volvieron a manifestarse sobre la avenida Paseo de la Reforma para visibilizar la crisis de desaparición en México.
Al grito de "¡Únete, únete que tú hijo puede ser!" y "¡México campeón en desaparición!", señalaron que hay más de 135 mil personas desaparecidas en nuestro país.
Frente a la Glorieta de los Desaparecidos, las madres buscadoras y colectivos realizaron una "cascarita por la memoria y contra el olvido".
Lee también Al balón le vale m*dres, una muestra de futbol y otros temas en el país
Además, "el ajolote buscador" portó una máscara de pato, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a Palacio Nacional a "Marlín", el pato embajador del Mundial en la Ciudad de México.
"Me tengo que disfrazar de pato para que la presidenta nos voltee a ver", expresó el "ajolote buscador" en un cartel.
[Publicidad]
De acuerdo con cifras compartidas por los colectivos y madres buscadoras, en México hay más de 133 mil personas desaparecidas y no localizadas hasta abril de este año.
"¡Únete y mete un goooooool por las personas desaparecidas. ¿Dónde están?", señalaron.
“Por todos los rincones, cielito lindo, vamos buscando"; buscadoras adaptan "Cielito Lindo" para visibilizar desapariciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
aov/bmc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Gilberto Mora ilusiona a la afición: México esta para ser campeón del Mundo
Universal Deportes
Mundial 2026: Sudáfrica sorprende a Corea del Sur y avanza a 16avos de final
Mundo
Familia de Zafar Mawani agradece apoyo en su búsqueda; estadounidense fue hallado muerto junto a su pareja tras desaparecer en México
Estados
Ejército asegura arsenal en Matamoros, Tamaulipas; decomisa un fusil Barret y vehículos blindados