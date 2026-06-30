Habitantes del ejido Constitución Mexicana del municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, se manifestaron para exigir a Pemex llevar a cabo la reparación de daños por la explosión e incendio del pozo petrolero Krem-1.

Frente a instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el puerto de Coatzacoalcos, los inconformes denunciaron daños al medio ambiente y a la salud de los habitantes cercanos de dicho pozo exploratorio, el cual explotó a principios de marzo.

Y es que si bien el incendio fue controlado, el fuego sigue sin ser extinguido, por lo que lleva cuatro meses emitiendo gases ante la promesa de Pemex de sofocarlo en su totalidad.

Los pobladores aseguraron que son al menos cuatro comunidades rurales las afectadas directamente por el incendio y quema de productos de dicho pozo, el cual debe ser clausurado en su totalidad.

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El pasado 21 de junio, Pemex aseguró que continúa implementando diversas acciones en torno al incidente del pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, conforme al plan integral para su atención.

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En un comunicado de prensa, dijo que como parte de estos trabajos operativos, se ejecutaron obras de infraestructura crítica para garantizar el control del pozo y se realizan labores de remoción de componentes dañados y preparativos superficiales del pozo, lo que permitirá, en los siguientes días, su sofocación y taponamiento.

De forma paralela, se mantienen acciones de monitoreo ambiental, control operativo y supervisión continua en la zona. Y afirmó que los resultados de los análisis de calidad del aire indican que las concentraciones de contaminantes atmosféricos no superan los límites permisibles establecidos en la normatividad vigente.

Además, expuso se acordó con las comunidades la pavimentación, a base de asfalto en caliente, del camino que va del ejido Río Playas al ejido El Remolino, la entrega de concreto al Ayuntamiento de Las Choapas para el mejoramiento y pavimentación de caminos rurales que conectan a las comunidades de la zona.

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