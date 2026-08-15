El corazón de Cazzu ya tiene nuevo dueño. La cantante confirmó que tiene novio durante una entrevista en la que, de manera casual, hizo referencia a su pareja mientras hablaba sobre literatura.

La revelación ocurrió durante una charla con el medio Cenital, enfocada principalmente en la relación de Cazzu con los libros. La entrevistadora, Malena Rey, se percató de que la cantante tenía dos ediciones de “La Divina Comedia” y le preguntó por qué.

“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada. Es divertido compararlas”, respondió.

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La cantante no dio más detalles sobre su relación ni reveló la identidad de su pareja.

Dos años después de su mediática ruptura con Christian Nodal, padre de su hija Inti, la trapera argentina se había mantenido reservada sobre este aspecto de su vida. Durante ese tiempo, su nombre fue relacionado con algunas especulaciones, entre ellas un supuesto vínculo con su entrenador personal, Axel Napp.

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En febrero pasado, incluso, sus fanáticos se emocionaron al verla compartir el escenario con Bad Bunny, su expareja, durante la gira del puertorriqueño en Argentina. Sin embargo, el encuentro quedó únicamente en esa presentación.

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En los últimos meses también se le ha relacionado a Cazzu con Ignacio Colombara, un bailarín que ha trabajado con ella y con quien ha sido vista en distintas ocasiones. Hasta ahora, ese supuesto romance tampoco ha sido confirmado.

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Mientras tanto, Christian Nodal continúa su matrimonio con Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar.

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