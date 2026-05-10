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Convertirse en mamá cambió por completo la vida de, y, aunque la cantante suele mantener este rol con discreción, aprovechó este para rendir honor a quienes, como ella, tienen la difícil tarea de criar.

En plena gira por Estados Unidos, la argentina, se tomó tiempo para felicitar a todas las madres latinas con un emotivo mensaje que publicó en redes sociales.

“Les deseo con toda mi alma una maternidad respetada, justa, equitativa y protegida. Una que sea escuchada y no una hazaña imposible", escribió.

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La intérprete de "Con otra" hizo énfasis especial en quienes, por diversas circunstancias, viven esta etapa sin el apoyo ni acompañamiento del padre de sus hijos.

"Les deseo amor y contención, interés de quienes las rodea sobre todo si están solas. Pero si la maternidad que atraviesan es diferente, las abrazo con todo mi amor”, agregó.

Estas palabras no pasaron desapercibidas para sus seguidores, especialmente porque llegan en medio de la controversia legal que, desde hace varios meses, rodea su relación con Christian Nodal, padre de su pequeña hija Inti.

"Eres un mujerón", "Feliz día reina", "Ni una mujer debería maternar con el corazón roto. Eres una mamá extraordinaria", "La mami del año", "Felicidades a ti Juli. Inti no pudo tener mejor mamá", "Felicidades jefa", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

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