Cazzu no se arrepiente de la, quien en un su canción "Rosita" hace referencia a Christian Nodal, su ex; la trapera argentina asegura que de muy pocas cosas en la vida se ha arrepentido, y sabe que lo que dice y hace no a todos les va a gustar, y está bien.

En una entrevista con "El Gordo y la Flaca", la cantante, con quien el mexicano Christian Nodal tiene una hija llamada Inti, se sinceró al decir que sabe perfecto que a muchas personas le desagradan sus declaraciones y su música, algo que dice, no está mal.

"Estoy muy orgullosa del público que no está de acuerdo conmigo, yo no quiero que todo el mundo me ame, porque creo que no es real ... ¿hay artistas amados por todo el mundo?, no lo sé", expresó.

Para Cazzu, el que no todo el mundo la ame, ni ame su música y su discurso, es más que válido y no tiene problema con ello,

"Creo que la gente a veces no está de acuerdo con tu discurso, con tu forma, con tu música, con lo que piensas, con lo que crees, y eso está bien", reiteró.

Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, confesó que actualmente vive un momento de paz en su vida, y que lo que ha dicho es porque considera que es necesario que se diga en ese momento.

La argentina se siente complacida porque su público se ha extendido, ahora, a diferencia de antes, tiene entre sus fans a mujeres mayores que ella que asisten a sus conciertos, algo que la llena de mucha felicidad.

A Cazzu muchos la conocieron cuando mantuvo un romance con el cantante de regional mexicano Christian Nodal, con quien mantuvo una relación de casi dos años; al poco tiempo de hacer público su truene, el cantante hizo público su romance con Ángela Aguilar, su actual esposa.

