Después de que Christian Nodal estallara en contra de su expareja, la cantante argentina Cazzu, y asegurara que no abandonó a su hija Inti, sino que prefiere esperar a que la ley determine la situación, la trapera compartió despreocupada una foto de la menor y habló sobre ella en un podcast en su natal Argentina.

Como nunca antes, Nodal se explayó en su canal de WhatsApp para hablar de su sentir ante la lejanía de su hija, y ante los impedimentos, que según él, le ha puesto Cazzu para no poder estar cerca de su hija.

Sin embargo, Cazzu no ha dado respuesta a las críticas de Nodal, lo que sí hizo es compartir una foto de Inti en la que no aparece el rostro de la menor que este 2026 cumplirá tres años.

Además, durante su presentación en la ciudad argentina de San Pedro de Jujuy, la cantante habló de lo especial que es Inti, quien relató, ya dice que trabaja como cantante, igual que su mamá.

Inti aparece vestida con un atuendo parecido al que usa Cazzu en su video "Jujuy Estrellado": de colores vivos, rojo, azul y negro además de flecos azules y detalles brillantes. Su atuendo incluye botones grandes decorativos al frente, así como cinturón rojo con cascabeles dorados. Una serpiente roja de juguete como accesorio.

"De cantante como mamá", dice Inti cuando le preguntan en qué trabaja.

La argentina, quien alista gira en Estados Unidos, reveló que su hija es celosa con sus cachetes, entonces, no solo a veces no quiere que nadie se los agarre, en ocasiones tampoco quiere que le den besos, y eso incluye a su mamá, algo que la intérprete respeta.

"Ella es muy celosa de sus cachetes, de hecho, con mamá a veces es de 'no quiero besos'".

Cazzu habló en un comunicado del abandono que ha sufrido su hija por parte de su padre Christian Nodal, algo que contradice completamente el cantante de regional mexicano, quien se separó de Cazzu en 2024, y al poco tiempo se casó con la también cantante Ángela Aguilar.

