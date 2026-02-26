En la nueva polémica que protagonizan Cazzu y su ex Christian Nodal, Pati Chapoy está a favor del cantante y esposo de Ángela Aguilar, y le pide a la argentina que ya se calle y se dedique a cuidar a su hija Inti y a gastar el dinero que le da Nodal.

La molestia de Cazzu surgió después de que hace unos días Nodal, con quien tiene una hija en común, compartiera una foto con Ángela y musicalizara la publicación con el tema "Rosita", de Tainy, Rauw Alejandro & JHAYCO; en una parte de la canción se escucha:

"Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

Christian Nodal comparte foto con su esposa, la también cantante Ángela Aguilar. Musicalizó la publicación con el tema "Rosita"; en una parte de éste se escucha: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal".

La trapera lanzó una amplia reflexión en la que criticó el pacto patriarcal que existió entre Rauw Alejandro y JHAYCO, quienes eran sus amigo, y lo que hizo su ex, quien la dejó sola con la crianza de Inti; en dicho escrito, la argentina también habla del abandono que ha sufrido su hija por parte de Christian, su padre.

Nodal se defendió y dijo que él no abandonaba a su hija, sólo estaba en la espera de una resolución legal que diera claridad y justicia tanto con las visitas como con la manutención, pues asegura, lo que pedía Cazzu era desproporcionado con respecto a las necesidades de su hija de dos años.

Lee también: Cazzu responde a rabieta de Nodal con foto de su hija Inti y con confesiones sobre la pequeña

Pati Chapoy le pide a Cazzu que ya se calle

En el programa "Ventaneando", la periodista Pati Chapoy arremetió contra Cazzu y su actuar en contra de Nodal, y de nueva cuenta expresó que ha sido la cantante quien se ha encargado de darse a conocer hablando de su situación emocional, y aunque aseguró que no le quita mérito por lo que hace, criticó que se indigne con algo que ella misma ha hecho en el pasado.

"Yo no sé por qué se queja Cazzu, cuando ella ha sido la única que se ha dedicado a utilizar su problemita o su situación emocional para darse a conocer aquí en México y en otros lados; no le quito el mérito que tiene con lo que hace, pero ella se ha dedicado a hacer exactamente lo que en este momento le molesta de otros", expresó.

Según Chapoy, Cazzu pone en medio de la discusión entre ella y Nodal a la menor Inti, por lo que le sugirió quedarse callada, cuidar a su hija y recibir el dinero que le da el cantante.

Lee también: Nodal arremete contra Cazzu tras polémica con Rauw Alejandro; el cantante pide no involucrar a su hija

"Cazzu, ya quédate calladita mamacita, atiende a tu hija, recibe la lana que te da y ya, pero ¿quiere más?...ay", expresó mientras el resto del equipo del programa comentaban la situación.

Cuando Castañeda opina que otra vez Cazzu puso en medio de la discusión a la menor Inti, Chapoy expresó:

"¡Ya chole!".

Para Pati, Cazzu está exagerando al estilo, de la también argentina, Libertad Lamarque, al fin argentinas ambas, dijo.

"Está en Libertad Lamarque, esta actriz argentina... que todo lloraba, y todo, ¡al fin argentina, qué barbaridad!".

Los comentarios de la conductora de "Ventaneando" han dividido opiniones en redes, pues aunque algunos coinciden con ella, otros le piden que sea imparcial y que no sea tan obvia sobre su amistad y cercanía con Nodal y los Aguilar.

No es al primera vez que Pati Chapoy se lanza contra Cazzu, en el pasado la criticó y puso en duda que llenara el Auditorio Nacional, algo que sí ocurrió en su gira "Latinaje".

rad