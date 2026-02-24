La relación y ruptura entre Christian Nodal y Cazzu sigue dando de qué hablar. A casi dos años de su separación, la expareja volvió a convertirse en el centro de la polémica tras el lanzamiento de "Rosita", un nuevo tema en el que colabora Rauw Alejandro.

Y es que, en la letra de la canción se menciona al cantante y su precipitado matrimonio con Ángela Aguilar: “Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, dice.

Esta frase generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, incluida la de la propia Cazzu, quien arremetió contra el intérprete de "Te felicito" a través de un extenso texto que tituló "Tiradera".

En su mensaje, publicado en la plataforma Substack, la llamada "Jefa" hizo varias reflexiones y tachó de hipócrita a Rauw, y a los otros dos reggaetoneros que participaron en la canción: Tainy y Jhayco.

“En este mundo, en este género son, la mayoría, gente que negocia la hipocresía y lentamente se les va achicando la capacidad de ser sensibles porque el yo, los carcome”, escribió.

Julieta también cuestionó la respuesta del ex de Rosalía, pues una vez que las críticas comenzaron en las redes sociales, el cantante se deslindó del tema al publicar: "el chisme hace már ruido que el arte".

"Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina: 'voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total no será mi crimen'", agregó.

Asimismo, aclaró que su molestia no está relacionada por su ruptura sentimental, sino porque están lucrando con una situación en la que la única afectada es su hija, Inti:

"Para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mi a quien han abandonado. La verdadera víctima tiene una cara regordeta y una piel tersa como un pancito amasado por Dios".

Por último, aseguró que, a pesar su enojo, no usará la música para responder, pues, considera, no sería justo... para ellos:

"Yo todavía les tengo piedad… Julieta le dice a Cazzu o Cazzu le dije a Julieta “No sería justo, les llevas demasiada ventaja”, finalizó

Hasta el momento, ni Rauw Alejandro, ni Tainy ni Jhayco han emitido declaraciones públicas sobre la reacción de Cazzu, quienes sí se han expresado al respecto son los fans, y ya han pedido cancelar a los reggaetoneros.

