Cazzu llega a los 32 años y lo celebró rodeada de amigos en una fiesta íntima en la que se vistió de color rojo y se colocó unos cuernos de diablita en la cabeza; la cantante argentina tuvo un 2025 lleno de éxito con su gira "Latinaje", con la cual se presentó en el Auditorio Nacional con llenos totales.

El nombre de la trapera se hizo más conocido y popular en México tras su relación con el también cantante Christian Nodal, con quien tiene una hija de dos años llamada Inti; Cazzu supo aprovechar un momento personal para impulsar su carrera de cantante, la cual va viento en popa.

Tan bien le ha ido a la argentina, que recién anunció gira por Estados Unidos, y es por este detalle que en redes, los cibernautas nuevamente la compararon con Ángela Aguilar, la esposa de Nodal, quien acaba de concluir su gira "Libre Corazón" por EU con cierto sabor agridulce.

Lee también: Christian Nodal demanda a Cazzu, su expareja y madre de su hija Inti, asegura Pati Chapoy

Cazzu tuvo un año de éxito con su gira "Latinaje".

La hija de Pepe Aguilar tuvo que cancelar conciertos en la unión americana y algunos otros shows no lucieron llenos como seguramente deseaba la cantante de 22 años, quien en un par de ocasiones se arrodilló en el escenario como gesto de gratitud ante los fans que la elogiaron.

Ángela ha vivido un año lleno de críticas y polémica por ser, supuestamente, la "tercera en discordia" entre Nodal y Cazzu, pues al poco tiempo que Christian hizo público su truene con Cazzu, se anunció en una revista que entre él y Ángela había un romance.

Aunque Cazzu ha pedido un alto al hate (odio), en redes sociales los ataques prevalecen, especialmente en contra de Ángela, quien ha recurrido a ayuda psicológica para sobrellevar la situación.

Lee también: Cazzu se conmueve hasta las lágrimas por la presencia de su hija Inti en su concierto

rad