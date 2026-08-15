Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a las y los jóvenes que buscan entrar a la educación media superior y superior a prepararse para sus exámenes de admisión, pero sostuvo que el acceso a la educación no debe depender únicamente de aprobar una evaluación, más bien de que existan suficientes espacios en las escuelas públicas.

Durante un evento de Jóvenes Construyendo el Futuro en Ciudad Victoria, Tamaulipas, habló acerca de su experiencia como estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y recordó que, desde joven participó en movimientos con el fin de exigir mayores espacios educativos.

En dicho contexto, se refirió a los exámenes de admisión que hacen instituciones como la Máxima Casa de Estudios y reconoció que los estudiantes deben prepararse para obtener un buen resultado.

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“(...) hay que estudiar para el examen de admisión”, afirmó.

Pero indicó que el resultado de una prueba no debe convertirse en una barrera definitiva para que los jóvenes continúen con sus estudios.

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“Debe haber suficientes lugares para que si un joven acaba la secundaria, tenga la posibilidad de estudiar la preparatoria. Que si un joven acaba la preparatoria y quiere seguir estudiando, que haya los suficientes espacios para estudiar la universidad”, pidió.

La mandataria federal recordó que ella cursó sus estudios de preparatoria en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y después estudió Física en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde desarrolló buena parte de su trayectoria académica y profesional.

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Señaló que durante su juventud participó en movilizaciones estudiantiles relacionadas con jóvenes que no encontraban un lugar con la finalidad de continuar sus estudios.

“Participé a los 15 años en un movimiento estudiantil contra los rechazados. Así les llamaban a jóvenes que querían estudiar la preparatoria y no había lugar para estudiar la preparatoria”, recordó.

A partir de esta experiencia, defendió que la educación debe ser entendida como un derecho y no como un privilegio condicionado por la capacidad económica de las familias o por la disponibilidad limitada de espacios.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante un evento del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Foto: Presidencia

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Sheinbaum sostuvo que su gobierno trabaja para ampliar la infraestructura educativa y revertir, dijo, décadas en las que no se construyeron suficientes preparatorias y universidades.

“Fueron muchos años de no construir universidades, pues apenas estamos resarciendo todos esos años de no construir. Muchos años de no construir preparatorias. Estamos apenas resarciendo tantos años de no construir preparatorias”, expresó.

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Consumo de drogas en Estados Unidos

En su discurso,también contrastó algunas características de la vida familiar en México con las de Estados Unidos, al referirse al problema del consumo de drogas en el país vecino.

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Aseguró que en México existe una fuerte relación familiar y llamó a los jóvenes a mantener esos vínculos.

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“Quieran a su familia. Quieran al prójimo. Así somos los mexicanos”, expresó.

Al hablar de las diferencias culturales con Estados Unidos, agregó: “Nuestros vecinos del norte a los 18 años sacan a los jóvenes y no necesariamente están atentos las mamás y los papás de ellos. Parte del problema del consumo de drogas en el país vecino”.

Sin abundar en estadísticas sobre consumo de sustancias, relacionó la reflexión con la importancia de fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

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La titular del ejecutivo federal sostuvo que, además de la familia, los mexicanos deben valorar la naturaleza y el país.

“Yo digo que los mexicanos tenemos al menos cuatro amores: el amor a la familia, porque no crean que en cualquier cultura se quiere tanto a la familia y se apoya; quieran al prójimo; amen a la naturaleza y, sobre todo, amen a la patria”, señaló.

Aprovechó su intervención para reivindicar la historia nacional y llamar a los jóvenes a sentirse orgullosos de México, al recordar episodios de la Independencia, la Reforma y la Revolución mexicana.

“Siéntanse muy orgullosas y orgullosos de ser mexicanos. México es único en el mundo”, manifestó.

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dft