León, Gto.— En menos de tres meses Frida Florido Favila enfrentó estrés, alegría, lágrimas y desencanto en su anhelo de ganar un lugar en la carrera de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al grado de querer desistir en su lucha.

Durante seis meses dejó la comunidad de la Unión de San Antonio, en Jalisco, su tierra natal, para realizar un curso de preparación en la Ciudad de México. Tras presentar el examen en línea, en mayo pasado, y aprobarlo fue a visitar el campus de Ciudad Universitaria, que sería su nueva escuela.

La decepción llegó en julio, por la decisión de la UNAM de anular el examen en línea para aplicar otro presencial. Entonces, Frida lloró con su familia y decidió que no iría a la segunda evaluación.

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“Fui aspirante seleccionada y pues la verdad estaba muy feliz; después que dijeron que se haría otro examen sí sentí un poquito de miedo por perder mi lugar y por todo el esfuerzo que ya había hecho”, cuenta.

La joven, de 18 años de edad y quien es egresada de una escuela preparatoria de la Universidad de Guadalajara (UdeG), reconoce que estaba desanimada por todo lo que pasó, “porque nos tuvieron que hacer repetir el examen. No se me hacía justo”, relata.

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Con el ánimo disminuido, dijo a sus padres que no iría a la sede de León que le asignó la Universidad en la convocatoria, pero ellos la alentaron “y aquí estamos”.

Frida y sus padres, Juvenal Florido y Gina Favila, llegaron a León, Guanajuato, en el auto de una conocida al Hotel Real de Minas Poliforum, sede oficial para la aplicación del examen de control presencial.

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La estudiante jalisciense entregó a su madre la mochila y se formó en la fila del primer turno, de los tres que se desarrollaron este 13 de agosto, para la aplicación del examen; ingresó al salón Presidente, ocupó una silla y la computadora asignada para la prueba; en cerca de dos horas respondió los 120 reactivos.

A diferencia del examen en línea, dijo que el presencial lo sintió un poco más difícil. “Venía un poco más complicado, No sé si por las preguntas diferentes, pero todo bien”.

Su meta, dice, es convertirse en sicóloga egresada de la UNAM, porque es una de las mejores universidades del país, y para ello tiene el respaldo de su papá, quien se dedica a la construcción, y de su mamá, que se ocupa de las actividades del hogar.

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Su padre asegura que si ya aprobó una vez volverá a pasar, y con esa confianza se presentaron al examen, “y que venga lo que venga”.

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