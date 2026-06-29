El Jefe del Departamento de Profesionalización del Servicio Público de Carrera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, Luis Manuel Peralta Carbonell, cuenta con doble plaza, una de las cuales es de docente en educación preescolar, denunciaron trabajadores.

Los inconformes expusieron que el funcionario morenista viene cobrando más de 30 mil pesos mensuales como jefe de departamento en la Secretaría de Finanzas y a la par como docente de un jardín de niños con salario mensual de más de 15 mil pesos.

Con documentos oficiales en mano, desde nóminas, solicitudes de transparencia y registros oficiales, expusieron la incompatibilidad de ambos cargos del servidor público, no sólo por tiempos para cubrir los horarios laborales, sino que por ley estaría prohibido.

Lee también Sindicato de la UAS estalla paro indefinido; denuncian crisis financiera y falta de recursos federales

El servidor público, quien es integrante del partido Morena, aparece desde el 2015 en los registros de la Secretaría de Educación de Veracruz con un salario cercano a los siete mil pesos mensuales.

En 2021, fue incorporado al Instituto de Espacios Educativos con un sueldo superior a los 27 mil pesos mensuales, cargo al que se separó en 2022, cuando fue dado de alta en la Secretaria de Finanzas y Planeación como Jefe del Departamento de Profesionalización del Servicio Público de Carrera, adscrito a la Dirección General de Administración con un salario de más de 30 mil pesos.

[Publicidad]

A la par, de acuerdo con la información oficial, siguió cobrando una plaza docente en educación preescolar en un jardín de niños de la comunidad de Mahuixtlán del municipio de Coatepec, una demarcación a 35 minutos de la ciudad de Xalapa, capital del estado.

Los denunciantes demandaron a las autoridades estatales investigar las irregularidades, pues además expusieron que si ambas responsabilidades debían cumplirse de manera presencial y dentro de sus horarios habituales, el funcionario no podía cumplirlas.

Lee también Maestros de la Sección 22 en Oaxaca irrumpen en conferencia de Salomón Jara por adeudos; denuncian la falta de pago de 604 horas

[Publicidad]

En 2026, el funcionario Luis Manuel Peralta Carbonell dejó de aparecer en el portal de transparencia de la Secretaría de Educación, sin embargo los trabajadores denunciaron pagos a su nombre a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

Los registros del FONE mostraron una plaza docente a su nombre —la clave 079721E01810030155— adscrita a un jardín de niños, además de pagos quincenales realizados durante 2026 mediante cheques expedidos por la SEV del banco Banamex.

Los inconformes exigieron investigar al Oficial Mayor de la SEV, José Ramón Cardona Mendoza por las irregularidades, sobre todo porque –recordaron- desde febrero de 2025 la gobernadora Rocío Nahle García anunció la creación de una nómina única para evitar dobles plazas y detectar posibles "aviadores".

[Publicidad]

LL