Culiacán, Sin.- Los universitarios decretaron un paro total indefinido como medida de presión, ante la escasa respuesta de las autoridades federales para obtener recursos extraordinarios que garanticen los salarios y prestaciones del personal de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En los 173 planteles educativos de la institución los trabajadores académicos y administrativos, colocaron la banderas roji-negro, como acto de presión, ya que la institución educativa enfrenta graves problemas financieros.

Samuel Castro Camacho, dirigente de la Secciòn Académica del Sindicato Universitario externó que el sector laboral ya asumió su “cuota de sacrifio, por lo que se determinó suspender las actividades.

Lee también Maestros de la Sección 22 en Oaxaca irrumpen en conferencia de Salomón Jara por adeudos; denuncian la falta de pago de 604 horas

La semana pasada, en el Campus “Rafael Buelna”, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, catedráticos, trabajadores y jubilados realizaron una concentración para exigir al gobierno federal cumpla con la asignación de recursos extraordinarios que permitan garantizar a la institución educativa el pago de salarios y prestaciones laborales.

La máxima casa de estudios con una nómina de 17 mil trabajadores sindicalizados y más de 170 mil alumnos, entró en una crisis financiera, al tener que pagar en el primer semestre más de mil 200 millones de pesos, en prestamos que le otorgó el estado y la federación a fines del año pasado para el pago de aguinaldos y salarios.

[Publicidad]

Sindicato de la UAS estalla paro indefinido; denuncian crisis financiera y falta de recursos federales. Foto: Especial

Además, la Secretaría de Educación Pública Federal no contempla en la asignación del subsidio anual, los dos mil 400 millones de pesos que se canalizan en el pago del personal que se encuentra jubilado.

Lee también Detienen a dos jóvenes con armas, droga y equipo táctico en Culiacán y Escuinapa; fueron puestos a disposición de la FGR

Jesús Castro Camacho, secretario general del Sindicato de Trabajadores Universitarios señaló que estas acciones, son el preludio de nuevas movilizaciones, ya que las autoridades universitarias ya cumplieron con los compromisos de la reingeniería financiera, por lo que se espera que la federación cumpla con los compromisos.

[Publicidad]

Señaló que existe el riesgo de que la Universidad no pueda cumplir con sus obligaciones salariales y de prestaciones laborales, por lo que se ven en la necesidad de salir a exigir respuestas en tiempos cortos.

Puntualizó que la casa Rosalina no puede seguir operando con prestamos o anticipos, ya que ello no resuelve la situación financiera, por lo que se sale a externar la preocupación de que no se les pueda pagar la próxima quincena.

LL