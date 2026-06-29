Un grupo de maestros de la Sección 22 del SNTE del nivel de Educación Física irrumpieron en la conferencia de prensa del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, para denunciar la falta de pago de 604 horas a causa de un supuesto error administrativo.

Paralelamente, los docentes se plantaron frente al palacio de gobierno en la capital del estado.

Los profesores explicaron que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) únicamente reconoce 302 horas, lo cual afecta a 151 docentes de este nivel educativo.

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Este presunto error en el sistema contrasta con un proceso previo en el que las autoridades estatales reconocen 210 “diagonales” avaladas con el mismo valor.

En la protesta también exigieron el pago de la renta de las oficinas que ocupan las diferentes supervisiones escolares en los municipios y regiones del estado, la rehabilitación de la Dirección Estatal de Educación Física y equipamiento para las 66 supervisiones escolares.

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Tras la protesta, la conferencia del gobernador Salomón Jara se suspendió. Las autoridades reportaron que se acordó con los maestros una mesa de diálogo al mediodía de hoy en un hotel de la ciudad de Oaxaca.

LL