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Culiacán, Sin.- En acciones recientes desplegadas por fuerzas estatales en los municipios de Culiacán y Escuinapa fueron detenidos dos jóvenes con armas de fuego, cargadores, chalecos tácticos y drogas,. Por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para su investigación.
Una de las primeras acciones realizadas por el Grupo de Operaciones Especiales del Estado, al recorrer en labores de vigilancia por la comunidad de Agua Blanca, en la sindicatura de Tepuche, en Culiacán observaron a un joven en una motocicleta, el cual al notar su presencia emprendió la huida.
Pese a las maniobras evasivas que este realizó en el vehículo de dos llantas este fue alcanzado y sometido a una revisión, por lo que se le encontró una pistola calibre 38 super, tres cargadores abastecidos, 24 cartuchos útiles, 450 gramos de una yerba verde, con las características de la mariguana.
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La Policía Estatal Preventiva al efectuar un patrullaje por la comunidad del Roblito, en el municipio de Escuinapa, alcanzaron a localizar a una persona joven que portaba un arma automática, el cual intento alejarse al verlos.
Este fue perseguido por varias calles, hasta que intento ingresar a un Domicio abandonado, donde fue detenido, al inspeccionar la casa encontraron siete cargadores abastecidos para fusiles AK-47 219 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas y una motocicleta.
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La arma que portaba era un fusil AK-47, por lo que luego de ser detenido fue turnado a las autoridades judiciales federales para que abran una investigación sobre el origen del arma, cargadores, cartuchos y el chaleco táctico con placa balística
LL
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