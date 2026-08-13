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Pocas figuras del futbol generan tantas reacciones como José Mourinho, y justamente esa mezcla de admiración, polémica y obsesión competitiva es lo que vuelve atractiva la serie documental “Mourinho”.
Durante dos años, entre 2024 y 2026, las cámaras siguieron al técnico portugués dentro y fuera de las canchas. La producción muestra desde su rutina como entrenador hasta momentos de intimidad en su casa, donde abre la puerta a recuerdos personales que normalmente permanecen fuera del foco público.
Uno de los mayores atractivos del documental es verlo lejos de las conferencias de prensa y de los titulares incendiarios. Mourinho habla de su forma de entender el futbol, de la presión constante por ganar y de la mentalidad competitiva que lo ha acompañado a lo largo de más de dos décadas de carrera.
La serie también reúne testimonios de figuras como Iker Casillas, Samuel Eto’o, Sir Alex Ferguson, Zlatan Ibrahimović y Marcelo, quienes ayudan a dibujar distintas versiones del personaje: el estratega, el motivador y el entrenador que nunca deja indiferente a nadie.
Para los aficionados al futbol hay además un detalle irresistible: Mourinho permite que las cámaras registren algunos de sus objetos más preciados, entre ellos los botines de Diego Armando Maradona y el primer jersey profesional de Cristiano Ronaldo.
Más que un repaso de títulos y estadísticas, “Mourinho” funciona como un retrato de uno de los técnicos más influyentes y discutidos del futbol moderno, conocido mundialmente como “The Special One”.
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Dónde ver: Netflix
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