La Selección Mexicana no solo eliminó a Ecuador del Mundial 2026, sino que también provocó un inesperado giro en la postura del streamer español Ibai Llanos, quien pasó de respaldar al conjunto sudamericano a deshacerse en elogios hacia el Tri tras el contundente triunfo.

Un equipo que ha ido en ascenso y parece convencido de llegar más lejos. Foto: Luis Camacho/ EL UNIVERSAL

Después del 2-0 conseguido por México en el Estadio Ciudad de México, el creador de contenido reconoció públicamente que se equivocó en su pronóstico y aseguró que el equipo dirigido por el Tri atraviesa uno de sus mejores momentos, al grado de colocarlo entre las mejores selecciones del torneo.

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¿Qué dijo Ibai Llanos sobre la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador?

Antes del encuentro, Ibai Llanos había manifestado su confianza en Ecuador, incluso llegó a asegurar que el conjunto sudamericano era superior a México, principalmente por la buena racha con la que llegaba al Mundial.

Sin embargo, el desempeño del combinado mexicano cambió por completo su percepción. A través de su cuenta de X, el streamer español rectificó sus declaraciones y aseguró que la Selección Mexicana demostró un nivel digno de competir con las mejores potencias del campeonato.

Ibai Llanos enaltece a la Selección Mexicana tras vencer a Ecuador. Foto: Captura de pantalla

No obstante, las declaraciones no terminaron ahí. Más tarde, mediante un video publicado en Instagram, el streamer se mostró sorprendido por la exhibición del conjunto mexicano y no escatimó en elogios.

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"Qué paliza, qué exhibición, qué equipazo es México", expresó.

Además explicó que siempre creyó que Ecuador sería un rival muy complicado debido a la racha de 17 partidos sin conocer la derrota que acumulaba antes del Mundial, motivo por el que consideraba que era uno de los equipos sudamericanos más sólidos del torneo.

Asimismo admitió que el rendimiento mostrado por el Tri superó por completo sus expectativas.

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"México ha demostrado que ahora mismo es el mejor equipo del Mundial junto a Francia. Mejor que España, mejor que Brasil. Es una auténtica locura lo de México", afirmó.

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¿Por qué Ibai cree que México puede pelear por el título del Mundial 2026?

Durante su análisis, señaló que el marcador de 2-0 incluso se quedó corto por la cantidad de oportunidades generadas por la Selección Mexicana.

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A su juicio, el resultado pudo haber sido mucho más amplio, por lo que lanzó una pregunta que rápidamente comenzó a generar conversación entre los aficionados.

"¿Nos hemos vuelto locos o México puede ser campeón del mundo?", comentó.

Selección Mexicana continúa su concentración en el CAR. FOTO: IMAGO7

Incluso aseguró que selecciones favoritas como Inglaterra deberían preocuparse por el nivel que ha mostrado el conjunto mexicano en la competencia.

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Gil Mora también recibió los elogios del streamer español

Cabe recalcar que no todo quedo en el Tri, pues otro de los nombres que destacó fue el del joven Gil Mora, quien llamó su atención por su actuación frente a Ecuador.

El español calificó al futbolista mexicano como una de las grandes revelaciones del torneo y aseguró que posee un enorme talento.

"Lo de Gil Mora es un auténtico espectáculo. Este chaval no sé de dónde ha salido, pero algo tengo claro: es buenísimo. Tito Floren, míralo, por favor", concluyó.

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