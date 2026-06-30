El encuentro entre México y Ecuador en el Mundial 2026, está levantando gran polémica en redes sociales, pues la rivalidad entre ambas naciones se volvió tendencia en la red, tras el comentario del streamer español Ibai Llanos, quien expresó su apoyo a Ecuador.

El creador de contenido, comentó sobre los partidos del torneo más esperados de esta semana y, al mencionar el duelo que disputará esta tarde la Selección Mexicana en el Estadio Ciudad de México, señaló estar a favor del equipo ecuatoriano.

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El creador de la Velada del Año generó polémica. Foto: YouTube

¿Qué dijo Ibai Llanos previo al partido México vs Ecuador?

Aclarando el punto de que la mayoría de sus seguidores son mexicanos, el creador de la Velada del Año, afirmó que a pesar de que este partido será muy reñido, a su parecer Educador se encuentra mejor preparado para el partido de este martes.

Asimismo, Ibai reconoció el peso de la comunidad mexicana en el mundo de los streams: “Los mexicanos son los reyes de la comunidad, son los que más audiencia nos dan… son nuestros jefes, es la realidad. Yo he ido con Ecuador, es lo que siento en mi corazón”.

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La audiencia de Ibai @IbaiLlanos “¿Y si dejamos de seguir a Ibai?” por decir que “ECUADOR ES MEJOR QUE MÉXICO”



Después de que el el streamer admitiera que México es la mayor parte de su audiencia e ir por Ecuador en el partido del martes México vs Ecuador.



Tremendos hipócritas… pic.twitter.com/uQm7l54kp2 — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) June 29, 2026

Sin embargo, la frase que causó revuelo entre sus seguidores fue cuando reafirmó que el desempeño del país latinoamericano ha sido mejor: “Yo creo que Ecuador es mejor que México pero si veo lo que ha pasado en este mundial, lo veo muy igualado”.

La reacción de los internautas mexicanos, se hizo presente al advertir al streamer que perdería a sus seguidores, ya que no es la primera vez que se menosprecia a la cultura mexicana.

"Vamos a dejar de seguir a Ibai"

"Si gana México, te dejamos de seguir"

"Con los Mexicanos no te metas"

"Por comentarios como ese hay que saber consumir internet"

"El contexto es malo pero el punto es real"

"Sin LATAM serías un stremer cualquiera"

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