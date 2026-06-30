México y Ecuador se enfrentarán en la cancha este martes 30 de junio en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, un juego decisivo y que más allá del ámbito deportivo, los usuarios están reavivando temas políticos, debido a la crisis diplomática que hay entre ambos países.

Por este motivo, durante las primeras horas de la madrugada, decenas de fanáticos se dieron cita en el hotel donde se hospeda la selección sudamericana con un peculiar objetivo: alterar su descanso mediante el sonido de matracas, claxonazos y porras.

La polémica generada por este inusual acto, desató una ola de memes que se volvió tendencia en redes sociales para calentar motores previo al partido de hoy.

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Fotoarte: El Universal

Los mejores memes previos al partido de México vs Ecuador

Los mexicanos que tuvieron que cumplir con su horario laboral este martes, fueron los primeros en sumarse a esta tendencia.

La afición se encuentra calentando motores previo al partido de hoy. Fotos: Redes sociales

Asimismo, las plegarias no se hicieron esperar.

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La afición se encuentra calentando motores previo al partido de hoy. Fotos: Redes sociales

Lo ocurrido con la afición esta noche, también desató algunas risas entre los que saben el contexto de la rivalidad en México y Ecuador.

La afición se encuentra calentando motores previo al partido de hoy. Fotos: Redes sociales

Cabe mencionar que en el 2024, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de que las autoridades ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito para arrestar por corrupción a Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, quien se encontraba refugiado en las instalaciones diplomáticas.

La afición se encuentra calentando motores previo al partido de hoy. Fotos: Redes sociales

Muchos usuarios se sorprendieron al ver la cantidad de reacciones en redes sociales por este partido.

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La afición se encuentra calentando motores previo al partido de hoy. Fotos: Redes sociales

Sin embargo, los detalles sobre el partido de hoy fueron los que acapararon la atención de las afición, dejando claro que será un encuentro muy reñido.

La afición se encuentra calentando motores previo al partido de hoy. Fotos: Redes sociales

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