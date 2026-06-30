La Selección Mexicana mantiene vivo el sueño en el Mundial 2026 y, con cada victoria, una frase ha conquistado las redes sociales, las calles y hasta los estadios: "¿Y si sí?".

Lo que comenzó como una simple respuesta en una entrevista terminó convirtiéndose en el lema de una afición que vuelve a creer en hacer historia.

Mientras México se prepara para enfrentar a Ecuador en un duelo decisivo, miles de aficionados repiten la expresión como un símbolo de esperanza. Pero, ¿de dónde surgió realmente esta frase que hoy acompaña al Tri en su camino mundialista?

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¿Cuál es el origen de la frase "¿Y si sí?" que se hizo viral en el Mundial 2026?

Aunque muchos creen que nació durante la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, la historia comenzó meses antes, durante la liguilla del Clausura 2026.

Fue Efraín Juárez, entonces director técnico de Pumas, quien pronunció la frase durante una entrevista al ser cuestionado sobre las posibilidades de su equipo de conquistar el campeonato.

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"¿Y si sí? ¿Y si Pumas sí es campeón?", respondió el estratega, una declaración que rápidamente comenzó a circular entre los seguidores universitarios y que terminó convirtiéndose en una expresión de confianza frente a los pronósticos poco favorables.

Aunque el conjunto auriazul no consiguió el título y terminó como subcampeón, la frase quedó marcada como un mensaje de ilusión y resistencia, convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de aquel torneo.

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¿Cómo llegó "¿Y si sí?" a la Selección Mexicana?

El fenómeno dio un nuevo salto cuando la frase apareció en un video de presentación de la convocatoria de la Selección Mexicana, acompañado por la canción "Hasta que te conocí", de Juan Gabriel.

La combinación de imágenes, música y el contexto del Mundial 2026 provocó que el mensaje conectara con millones de aficionados, quienes comenzaron a compartirlo en redes sociales, convertirlo en memes y utilizarlo como una forma de expresar la ilusión de ver al Tri llegar más lejos que nunca en una Copa del Mundo.

¿Cómo llegó "¿Y si sí?" a la Selección Mexicana?. Foto: Redes sociales

Desde entonces, "¿Y si sí?" dejó de pertenecer únicamente a la afición de Pumas para convertirse en un lema nacional que acompaña cada partido de México.

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