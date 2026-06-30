La previa del México vs Ecuador ya encendió las redes sociales, pero no precisamente por lo ocurrido dentro de la cancha. Un niño ecuatoriano se volvió viral luego de haber relizado un video en el que denunció el ruido provocado por aficionados mexicanos afuera del hotel de concentración de la selección sudamericana, donde también pidió a la FIFA que tomara cartas en el asunto.

Las imágenes han generado miles de reacciones en distintas plataformas, donde usuarios debaten si este tipo de recibimientos forman parte del folclore del futbol o si representan una falta de respeto hacia el equipo visitante.

México vs Ecuador: Horario y dónde ver EN VIVO dieciseisavos de final del Mundial 2026 / Foto: Imago7-AP

¿Qué pasó con el niño ecuatoriano que pidió ayuda a la FIFA?

Horas antes del esperado partido, cientos de seguidores del Tricolor se congregaron en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana, en la zona de Santa Fe, en la Ciudad de México.

El objetivo de la reunión era hacer el mayor ruido posible para impedir el descanso de los jugadores rivales antes del compromiso correspondiente a la Copa del Mundo 2026.

Con cláxones, motocicletas, megáfonos, bocinas, cubetas, garrafones y cánticos, los aficionados permanecieron durante varias horas frente al inmueble, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Aficionados mexicanos se reunieron anoche afuera del hotel Westin en Santa Fe, donde se encuentra la Selección de Ecuador



Hicieron ruido toda la madrugada para no dejarlos dormir, hasta fuegos artificiales hubo



📹 Reforma pic.twitter.com/f43jiQeOGS — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 30, 2026

Sin embargo, uno de los videos que más llamó la atención fue el de un menor de edad originario de Ecuador, quien documentó desde la ventana del hotel todo lo que estaba ocurriendo.

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El video viral que desató la polémica antes del México vs Ecuador

A través de TikTok, el usuario @sergiodonosoitu compartió la grabación en la que el niño aparece observando desde su habitación la concentración de aficionados mexicanos.

Mientras muestra el ambiente en el exterior, el menor aseguró que la situación le parecía exagerada; por lo que consideró que no debería permitirse un recibimiento de ese tipo previo a un partido internacional.

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"Reportando desde el hotel Westin Santa Fe,México. Estamos en un nuestro cuarto viendo la caravana de los aficionados mexicanos, la verdad me parece una salvajada, no se debería hacer, la FIFA debería tomar medidas, pitando, haciendo ruido con motos, están trayendo cornetas, por allí hay unos con parlantes”, explicó.

En su mensaje, también cuestionó si estas situaciones podrían repetirse durante el desarrollo del Mundial 2026 e hizo un llamado directo a la FIFA y a su presidente, Gianni Infantino, para que analizara este tipo de conductas y estableciera medidas que eviten que vuelvan a presentarse.

"Se van a quedar así hasta la madrugada. Deberían haber como 500 personas abajo, y como unos 80 autos [...] hay canticos, es todo una caravana", dijo.

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Aunado a ello señaló que, aunque había presencia de elementos de seguridad en la zona, el ruido continuó durante varias horas sin que, según su percepción, se tomaran acciones para dispersar a los asistentes.

"Quiero saber cómo van a hacer el Mundial si esto sigue así. Son unos irrespetuosos", finalizó.

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