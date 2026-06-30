El Mundial 2026 ha traído a México a miles de aficionados extranjeros que llegaron para apoyar a sus selecciones, recorrer distintos destinos turísticos, disfrutar de la gastronomía y vivir el ambiente de la Copa del Mundo. Sin embargo, en medio de la euforia futbolística, un término comenzó a cobrar fuerza en redes sociales: Passport bros.

En plataformas como TikTok y X, usuarios han alertado sobre la posible presencia de este grupo de hombres durante el torneo, luego de que se viralizaran videos de extranjeros conviviendo y besando a mujeres mexicanas en zonas como Paseo de la Reforma, el Ángel de la Independencia y el FIFA Fan Fest. Pero, ¿qué significa realmente este concepto y por qué se habla tanto de él? Aquí te lo explicamos.

@triforce2k7 Lo que sucede en los festejos por la victoria de la Selección Mexicana en el #mundial Así las cosas en el Angel de la Independencia 🤣🤪 Besos a extranjeros #fy ♬ Kolors - Monte Booker & Smino

¿Qué son los Passport bros y por qué se habla de ellos durante el Mundial 2026?

Los Passport bros son hombres, generalmente solteros, que viajan a otros países con la intención de encontrar pareja o establecer relaciones sentimentales. Aunque el término nació en Estados Unidos, con el paso de los años se ha popularizado en otras partes del mundo y hoy identifica a quienes forman parte de esta tendencia.

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Su presencia no está ligada únicamente a eventos deportivos como el Mundial 2026. De hecho, muchos aprovechan cualquier oportunidad para viajar y forman parte de comunidades en internet donde comparten recomendaciones sobre los mejores países para conocer mujeres, especialmente en América Latina.

En los últimos días, la llegada masiva de turistas por la Copa del Mundo hizo que el tema volviera a ser tendencia, ya que miles de extranjeros se concentran en espacios públicos para celebrar los partidos, convivir con otros aficionados y conocer personas.

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¿Qué son los Passport bros y por qué se habla de ellos durante el Mundial 2026? Foto: Arturo Ordaz Díaz / EL UNIVERSAL

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¿Por qué el movimiento Passport bros genera controversia?

Quienes forman parte de este movimiento suelen asegurar que les resulta difícil encontrar una pareja en su país de origen, donde consideran que muchas mujeres son más independientes o tienen expectativas más altas sobre una relación.

Ante esa percepción, deciden viajar a otros países con la idea de encontrar mujeres que consideran más "tradicionales". Sin embargo, esa postura ha sido cuestionada porque suele estar basada en estereotipos sobre las mujeres latinoamericanas.

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En muchos casos, las idealizan como personas más sumisas, obedientes, serviciales o más fáciles de conquistar. Además señalan que la diferencia económica entre algunos visitantes extranjeros y mujeres de los países que visitan también puede influir en este tipo de relaciones, lo que ha generado un debate sobre el fenómeno.

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