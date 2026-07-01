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Ecatepec, Méx. – Cuatro personas resultaron lesionadas tras un choque múltiple registrado la mañana de este martes sobre la autopista México-Pachuca.
El accidente ocurrió en las inmediaciones de San Pedro Xalostoc, a la altura de la calle 5 de Febrero, donde estuvieron involucrados un tráiler y tres vehículos particulares.
Uno de los automóviles terminó volcado debido al impacto que recibió en la parte trasera del vehículo.
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Al sitio acudieron paramédicos, elementos de Protección Civil y Bomberos, así como policías estatales y municipales para resguardar la zona y atender a las personas.
Los cuatro lesionados recibieron atención en el lugar y no fue necesario su traslado a un hospital.
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En la zona se registra afectación vehicular debido a que fueron cerrados dos carriles para atender el accidente.
César Cravioto y Pablo Vázquez ofrecen disculpas públicas por agresiones a buscadoras; "lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy"
mahc/LL
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