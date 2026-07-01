La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para este miércoles 1 de julio se prevé un ambiente cálido con cielo mayormente nublado.

Del mismo modo, detalló que se esperan lluvias fuertes a muy fuertes puntuales y chubascos acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Se estima que habrá vientos de dirección variable de 10 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas cercanas a 50km/h.

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Se espera que por la tarde haya una temperatura máxima de 23 °C y una mínima de 14°C.

La Secretaría de Seguridad recomendó estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

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