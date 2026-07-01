Nezahualcóyotl, Méx.- Una fuga de gas natural registrada después de la medianoche en un ducto de 24 pulgadas provocó el desalojo de habitantes de 500 domicilios y un operativo de atención en la colonia Benito Juárez, en los alrededores de la avenida Gustavo Baz y Las Torres.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como Guardia Nacional, además de policías de Nezahualcóyotl y del Estado para resguardar la zona.

Al punto, también acudió personal de la empresa Naturgy, responsable del ducto, para realizar el análisis correspondiente.

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Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la zona mientras continúan las labores de atención.

La evacuación de las personas se realizó entre Carmelo Pérez y Calandria, así como entre Carmelo Pérez y Bamba, en el tramo comprendido entre el Bordo, la zona limítrofe con Chimalhuacán y Cuarta Avenida.

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El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebello, informó que la fuga de gas fue provocada.

“Este tipo de fugas ocurre cuando existe una intervención sobre el espacio donde se encuentra el ducto. Ese tubo tiene una profundidad aproximada de dos metros y para que pueda haber un tipo de fuga es necesariamente porque hubo un tipo de intervención”, dijo.

La empresa cerró las válvulas de ingreso de gas al ducto y permanece en espera de que disminuya la presión para liberar la línea y realizar la reparación.

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El tiempo estimado para los trabajos es de entre 10 y 14 horas.

El perímetro permanece resguardado desde Cuarta Avenida hasta Mañanitas y Rancho Grande, entre Lázaro Cárdenas y Carmelo Pérez.

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Las autoridades informaron que el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl estará habilitado como albergue para las personas que lo requieran.

mahc/LL