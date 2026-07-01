[Publicidad]
Nezahualcóyotl, Méx.- Una fuga de gas natural registrada después de la medianoche en un ducto de 24 pulgadas provocó el desalojo de habitantes de 500 domicilios y un operativo de atención en la colonia Benito Juárez, en los alrededores de la avenida Gustavo Baz y Las Torres.
Al sitio arribaron elementos de Protección Civil municipal y estatal, así como Guardia Nacional, además de policías de Nezahualcóyotl y del Estado para resguardar la zona.
Al punto, también acudió personal de la empresa Naturgy, responsable del ducto, para realizar el análisis correspondiente.
Lee también Un millón de personas festejan en las calles el triunfo del Tri: Brugada; CDMX no duerme
Las autoridades pidieron a la población no acercarse a la zona mientras continúan las labores de atención.
La evacuación de las personas se realizó entre Carmelo Pérez y Calandria, así como entre Carmelo Pérez y Bamba, en el tramo comprendido entre el Bordo, la zona limítrofe con Chimalhuacán y Cuarta Avenida.
[Publicidad]
El presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebello, informó que la fuga de gas fue provocada.
“Este tipo de fugas ocurre cuando existe una intervención sobre el espacio donde se encuentra el ducto. Ese tubo tiene una profundidad aproximada de dos metros y para que pueda haber un tipo de fuga es necesariamente porque hubo un tipo de intervención”, dijo.
La empresa cerró las válvulas de ingreso de gas al ducto y permanece en espera de que disminuya la presión para liberar la línea y realizar la reparación.
[Publicidad]
Lee también Asesinan a joven y a niño de 10 años en Iztacalco
El tiempo estimado para los trabajos es de entre 10 y 14 horas.
El perímetro permanece resguardado desde Cuarta Avenida hasta Mañanitas y Rancho Grande, entre Lázaro Cárdenas y Carmelo Pérez.
[Publicidad]
Las autoridades informaron que el gimnasio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl estará habilitado como albergue para las personas que lo requieran.
César Cravioto y Pablo Vázquez ofrecen disculpas públicas por agresiones a buscadoras; "lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy"
mahc/LL
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Danny Glover revela que padece Alzheimer: "Estoy seguro de que a medida que avance, las cosas serán diferentes"
Estados
Marina niega agresión a estudiantes normalistas en escuela de Río Grande, Oaxaca; anuncia investigación
Universal Deportes
Mundial 2026: Inglaterra vs RD Congo EN VIVO Sigue aquí el MINUTO A MINUTO del juego
Destinos
Observa luciérnagas a bordo de una lancha en este pueblo mágico
Fútbol
¿Dónde y a qué hora ver Inglaterra vs Congo EN VIVO? Canales y horarios de los 16avos
La Roja
¿Quién era "Culito"? Su muerte desata venganza y ejecución en Iztapalapa
Espectáculos
Victor Willis líder de Village People muere a los 74 años
Espectáculos
¡Corre Julián Quiñones! Quieren a Belinda lejos del goleador mexicano