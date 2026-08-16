El proyecto de Esteban Solari al frente de Pumas ya tuvo su primer fracaso en Leagues Cup, sin ganar un solo partido contra los equipos de la Major League Soccer (MLS). Sin embargo, los universitarios no tienen tiempo ni margen para lamentarse, están obligados a levantarse y recuperar la memoria frente a los Gallos Blancos de Querétaro.

Antes de partir a Estados Unidos para jugar el torneo binacional, Pumas tenía dos victorias consecutivas en Liga MX, incluida la goleada contra los Bravos de Juárez. Con esa versión deben reencontrarse para cortar la mala racha y darle tranquilidad a su afición, a la que le sobran motivos para estar decepcionada de sus jugadores, cuerpo técnico y directiva.

Los dirigidos por el Tano ocupan la cuarta posición en la tabla, con seis unidades, y una victoria ante su gente en el estadio Olímpico Universitario podría catapultarlos a la cima si se dan otra serie de resultados.

Tienen la oportunidad perfecta para cambiar el ánimo en el plantel y mantener la ilusión de volver a ser competitivos y protagonistas, como fueron el torneo pasado, pero no será una tarea sencilla.

El Querétaro —también eliminado de Leagues Cup— igualmente pasaba por un buen momento en Liga MX antes de jugar en suelo estadounidense. Tenía dos victorias consecutivas, la última frente a Tigres, y una identidad que muestra que lucha hasta el último segundo por los tres puntos. Su nuevo carácter representa una amenaza para los Pumas.

Para tranquilidad de los auriazules, el Pedregal suele ser su fortaleza contra los Gallos y en su tradicional horario al mediodía buscarán mantener la tendencia.

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La última vez que el Querétaro salió de Ciudad Universitaria con los tres puntos fue hace ocho años. Desde entonces, el conjunto auriazul ganó cuatro veces y empató en otras dos.

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