La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Daniel “N”, señalado como probable responsable del delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

De acuerdo con las investigaciones, el caso inició en septiembre de 2023, luego de que la Guardia Nacional remitiera a la Fiscalía capitalina un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), donde se alertaba sobre el almacenamiento y transmisión de aproximadamente 20 archivos con contenido relacionado con abuso sexual infantil mediante una cuenta de correo electrónico.

Tras diversas labores de inteligencia cibernética, agentes de la Fiscalía CDMX identificaron la probable participación de Daniel “N” en estos hechos, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

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La detención fue realizada el pasado 9 de junio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa por elementos de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes 15 de junio, el Ministerio Público presentó los datos de prueba correspondientes, por lo que un juez determinó vincular a proceso al imputado, imponer la medida cautelar de prisión preventiva y establecer un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía CDMX señaló que continuará con las investigaciones especializadas para identificar y llevar ante la justicia a quienes vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.

En apego al principio de presunción de inocencia, Daniel “N” será considerado inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente que determine su responsabilidad.

dmrr