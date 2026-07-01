La Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que ya fue identificado el hombre que perdió la vida este martes 30 de junio durante los festejos en el Ángel de la Independencia tras el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador.

Más temprano, la dependencia emitió una ficha de búsqueda con información y señas particulares del hombre y pidió a la población comunicarse a Locatel en caso de tener información.

“Se ha identificado al masculino fallecido ayer en los festejos en el Ángel de la Independencia por el partido de la Selección Mexicana contra Ecuador, caso sobre el que se emitió una tarjeta con sus características para localizar a sus familiares. Agradecemos a autoridades, medios de comunicación y personas usuarias de redes sociales que contribuyeron a difundir la información”, publicó la dependencia en un comunicado.

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“Se envía sentidas condolencias a su familia y seres queridos, y reiteramos que el Gobierno de la Ciudad de México brindará el apoyo necesario a la familia”, indicó.

Más temprano, la secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, dio a conocer que el hombre fue trasladado a un hospital por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

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“En el hospital presentó un paro cardiorrespiratorio del que no respondió a las maniobras avanzadas de reanimación”, precisó.

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