Culiacán.- El grupo de Fuerzas Especiales del Estado volvió a efectuar nuevas revisiones sorpresivas en diversos módulos del centro de reclusión de Culiacán en las que aseguro diversas dosis de drogas, 18 teléfonos celulares, cuatro módems, un monitor para computadora y tres mil 190 pesos en efectivo.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en forma sorpresiva se volvieron a efectuar dos nuevos esculques en este penal, cuya vigilancia externa fue reforzada por la Guardia Nacional y del ejèrcito.

Durante la primera inspección, el personal estatal, en apoyo a los custodios, solo encontró cuatro celulares, igual número de cargadores para estos equipos móviles y cuatro instrumentos punzocortantes de fabricación artesanal.

En una segunda revisión, las Fuerzas Especiales estatales encontraron dos bolsas con yerba seca con las características de la marihuana, dos dosis de la misma sustancia, tres bolsas con un polvo blanco presuntamente cocaína y una dosis de una sustancia similar.

También se aseguró una trituradora para marihuana, nueve cajetillas de cigarros, 14 celulares, siete cargadores para estos equipos, un radio, un cargador para radio Motorola, una batería para radio, cuatro módems, un USB.

Además, se encontraron un disco duro, un monitor para computadora, un teclado, un mouse, tres mil 190 pesos, seis puntas y cuatro objetos contundentes.

Estos nuevos hallazgos en módulos del centro penitenciario de Culiacán se sumaron a los aseguramientos, efectuados un día antes en los que se encontraron cuatro celulares, seis cargadores para estos móviles y 19 puntas, entre otros objetos.

afcl/LL