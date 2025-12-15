Más Información

Ciudad del Carmen, Campeche.- La madrugada de este lunes agentes federales y estatales llevaron a cabo un operativo interinstitucional de cateo en el Centro Penitenciario de Ciudad del Carmen, asegurando equipos de telefonía celular, y armas de fabricación penitenciaria.

Alrededor de 100 celulares, cocaína en piedra y polvo, , cristal, tepache y armas caseras fueron aseguradas en un operativo realizado al interior del CERESO del municipio de Carmen.

El cateo se llevó a cabo en la madrugada de este lunes donde los agentes federales y locales revisaron las galeras encontrando esos aparatos y las drogas.

En el operativo se cuidó no hubieran o posibles hechos de violencia.

El operativo "sorpresa" permitió descubrir que los internos tenían celulares y posibles aparatos que podrían ser usados como armas.

aov

