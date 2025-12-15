Culiacán, Sin.- En la explanada de la Novena Zona Militar, se procedió a la destrucción de 922 armas de fuego, 622 de ellas automáticas, tres mil 316 cargadores y 190 mil 446 cartuchos útiles de diversos calibres que proceden de las donaciones voluntarias y de los aseguramientos que se han realizado por las fuerzas federales.

Con la presencia del comandante de la Tercera Región Militar, Guillermo Briseño Lobera, del comandante de la Novena Zona Militar, general Santos Gerardo Soto y del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, en la ceremonia se dio a conocer que existe el compromiso de lograr un México libre de violencia y delincuencia.

Se hizo notar que con estas acciones, representan el firme compromiso de las instituciones con la paz, la legalidad y la seguridad de la población, reduciendo los indicios delictivos.

En su intervención el comandante de la Novena Zona Militar, general, Gerardo Soto explicó que las armas que han sido inutilizadas refleja el resultado del trabajo firme y constante de las fuerzas armadas, en conjunto con las fiscalías e instituciones de seguridad pública, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.

Puntualizó que en este conjunto de fuerzas, se enfoca la lucha contra la delincuencia y en la preservación del orden y la justicia para restablecer la tranquilidad y la organización del estado de derecho, en cada rincón del país.

Detalló que en este acto, se destruyeron 300 armas cortas, 622 armas largas, tres mil 316 cargadores y 190 mil 446 cartuchos útiles, asegurados mediante el esfuerzo del personal empeñado en esta actividad y en las campañas estatales de donaciones voluntarias.

