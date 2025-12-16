Culiacán.- En seis áreas de almacenamiento de diversos componentes químicos descubiertas por elementos del ejército en el municipio de Cósala, se aseguró más de siete mil litros de diversas sustancias, 150 metros de manguera y un tambo con capacidad de 200 litros vacíos.

Durante un reconocimiento terrestre a pie y motorizado, en el marco de la “Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios”, el personal militar, en seis puntos distintos del municipio de Cósala, logró asegurar dos mil 700 litros de una sustancia desconocida de color negro.

Además, encontraron dos mil 100 litros de otra sustancia química desconocida, mil 400 litros de cloro, mil 200 litros de thinner, 600 de una sustancia marcada con la leyenda “Tween-80”, 350 litros de acetona, 250 litros de alcohol etílico.

También, encontraron cien litros de tolueno, cincuenta litros de benceno, un tambo de 200 litros vacíos y 150 metros de manguera, por lo que todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra carpetas de investigación sobre estos hallazgos.

Localizan cuatro vehículos con reporte de robo en Navolato

Los elementos de las Bases de Operaciones Institucionales en un recorrido por la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, donde se han presentado diversos hechos de violencia, localizaron cuatro unidades motrices con reporte de robo, sin que se lograra detener a los presuntos ladrones.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que las unidades que lograron ser recuperadas, son una camioneta Toyota Tacoma, un vehículo Yaris, una Toyota Hilux y una camioneta Ford Super Duty.

El personal de las fuerzas federales y estatales que integran una de las Bases de Operaciones Institucionales al verificar sus matriculas y registros, descubrieron que los cuatro vehículos cuentan con reporte de robo en diversas fechas.

Cabe señalar que, en esta misma de Villa Juárez, el lunes pasado fue localizado el cuerpo de una persona del sexo masculino atado con una soga, con huellas de tortura y disparos, a un costado de la carretera “La Cincuenta”.

