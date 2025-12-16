El gobernador Salomón Jara Cruz confirmó la muerte de dos mujeres en el accidente registrado en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan entre un autobús de pasajeros y un camión de carga.

En su conferencia de esta mañana, el mandatario informó que también se reportan más personas lesionadas; pero hasta el momento no se ha precisado el número.

Este accidente ocurrió en el kilómetro 147+800, y través de las corporaciones de auxilio de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) y del municipio de San Andrés Sinaxtla, las personas heridas fueron trasladadas a los hospitales Sagrado Corazón de Jesús en Tehuacán, Puebla y Reforma de Oaxaca.

“De acuerdo con el reporte de la Guardia Nacional (GN), en este hecho de tránsito se vieron involucrados dos vehículos, un autobús de pasajeros y un camión de carga”, informó Salomón Jara.

Mientras que la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCyGR) exhortó a las y los automovilistas a extremar precauciones al circular por esta carretera o tomar vías alternas, ya que se mantiene circulación intermitente en ambos sentidos.

Y recomendó a los usuarios de esta autopista reducir la velocidad y mantener una distancia segura entre vehículos, respetar en todo momento la señalización vial y las indicaciones del personal de emergencia, y no intentar rebasar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL