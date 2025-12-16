Monterrey. – La cifra de personas fallecidas por la volcadura de una unidad de la Ruta 116-Pesquería, en Apodaca, subió a nueve, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La novena víctima fue identificada como J. Guerrero Orta de 51 años, quien permanecía internado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 del Seguro Social.

Se informó que la causa de muerte del hombre fue por las múltiples lesiones y fracturas que sufrió tras el accidente ocurrido el pasado domingo sobre la Carretera Miguel Alemán.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantuvo la cifra de 61 personas lesionadas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, en la colonia Cruces Golf, dejando el saldo de nueve personas fallecidas.

Se estableció que la volcadura se debió a una pérdida de control por parte del conductor, quien también murió en el lugar.

