Más Información

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Alex Tonatiuh Márquez Hernández deja el cargo de director de la ANAM, revela Sheinbaum; es una decisión interna, dice

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Juez niega prisión para 4 cómplices de Raúl Rocha Cantú, acusados por FGR

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Sheinbaum reacciona a anuncio de Trump sobre nombrar a fentanilo como “arma de destrucción masiva”; la soberanía "no está discusión", reitera

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Pleitos y zafarranchos en el Congreso CDMX; estas son las peleas más recordadas entre diputados

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

Jet que salió de Acapulco se desploma en Toluca; esto se sabe del accidente y las víctimas

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

CNBV revoca licencia de operación a Vector Casa de Bolsa, de Alfonso Romo

Monterrey. – La cifra de personas fallecidas por la volcadura de una unidad de la Ruta 116-Pesquería, en Apodaca, subió a nueve, confirmó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La novena víctima fue identificada como J. Guerrero Orta de 51 años, quien permanecía internado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 del Seguro Social.

Se informó que la causa de muerte del hombre fue por las múltiples lesiones y fracturas que sufrió tras el accidente ocurrido el pasado domingo sobre la Carretera Miguel Alemán.

Lee también

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social mantuvo la cifra de 61 personas lesionadas.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 27, en la colonia Cruces Golf, dejando el saldo de nueve personas fallecidas.

Se estableció que la volcadura se debió a una pérdida de control por parte del conductor, quien también murió en el lugar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]