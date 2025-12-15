Monterrey, Nuevo León. – Después de la volcadura de una unidad de la Ruta 611-Pesquería en Apodaca, que dejó el saldo de ocho personas sin vida y decenas de lesionados, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que 33 pacientes fueron dados de alta y al menos uno, permanece en cuidados intensivos.

El accidente ocurrió el pasado domingo a la altura del kilómetro 27 de la Carretera Miguel Alemán, en la colonia Cruces Golf.

La primera línea de investigación indicó que el chofer del transporte público con número económico 49, circulaba a exceso de velocidad, con el pavimento mojado y con la capacidad máxima de pasajeros.

Lee también Saúl Monreal pide destitución del dirigente de Morena en Zacatecas; lo acusa de fracturar relación con la Iglesia

Tras perder el control del camión, el conductor identificado como José Manuel Rosaldo Reyes de 44 años, quien también murió en el lugar, habría perdido control de la unidad y se estrelló contra unas barras de contención para posteriormente volcar sobre el pavimento.

El siniestro provocó la muerte de ocho personas, entre ellas cuatro hombres y cuatro mujeres, además de 61 lesionados.

Al día siguiente de los hechos, el IMSS confirmó que los lesionados fueron atendidos en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 67 de Apodaca, de donde 33 fueron dados de alta por contar con lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Lee también Reportan ataque armado en Baja California Sur; hay un hombre muerto y una mujer herida

“El Instituto otorgó atención médica inmediata a 61 pacientes en el servicio de Urgencias del Hospital General de Zona (HGZ) No. 67, en Apodaca.

En cuanto se tuvo conocimiento del accidente, se activó el protocolo institucional en las unidades médicas de la zona para brindar atención inmediata a cualquier paciente que lo requiriera, así como la coordinación con dependencias estatales para la gestión de los lesionados”, se informó en el comunicado del IMSS.

La institución detalló que 18 personas permanecen internadas y su estado de salud es reportado como estable, otras cuatro pacientes fueron trasladados a Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), Hospital Metropolitano y Hospital Universitario.

Lee también Doble homicidio en Navolato, Sinaloa; abandonan cuerpos con huellas de tortura y disparos

De los 61 lesionados, al corte del lunes, sólo uno fue reportado como grave y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del HGZ No. 67 del IMSS.

El accidente se reportó en la circulación de Apodaca hacia Pesquería, a donde arribó personal brigadista, de seguridad e investigación pericial.

Las labores de rescate, tanto de lesionados como de cuerpos se realizaron con trabajo coordinado entre Protección Civil de Nuevo León y de los municipios de Pesquería, Juárez e Higueras, además de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Lee también Denuncian tortura y violencia de género en capacitación policial; Derechos Humanos emite recomendación en Oaxaca

Algunos automovilistas que transitaban la zona también se sumaron al apoyo para el traslado de lesionados a las diferentes clínicas.

Los cuerpos fueron llevados al anfiteatro del Hospital Universitario.

La zona permaneció resguardada por la Guardia Nacional, mientras que el personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales de Nuevo León para la indagatoria de ley.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov