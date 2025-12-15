Oaxaca de Juárez.— El gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que en Oaxaca se tiene paz, gobernabilidad y estabilidad democrática. “Hoy vivimos buenos tiempos y disfrutamos esta etapa estelar”, sostuvo durante la presentación de su Tercer Informe de Gobierno en el Auditorio Guelaguetza.

En su discurso, el mandatario presumió logros en materia de infraestructura, apoyo al campo, la implementación de programas sociales, una reducción de la pobreza, disminución en la inseguridad pública y el crecimiento económico, entre otros.

Asimismo, anunció los proyectos con los cuales cerrará su gestión, y criticó los gobiernos de sus antecesores Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa.

“La Cuarta Transformación no es un discurso, es la reparación de la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas, la preservación de los valores que nos heredaron nuestros ancestros: Tequio, Gozona y Guelaguetza. Es la reivindicación del pacto social basado en el servicio… Un sistema basado en la comunalidad y no en el individualismo”, expresó Jara Cruz al inicio de su informe.

Algunos de los aspectos que destacó en su mensaje fue la inversión de más de 16 millones de pesos en 5 mil obras de infraestructura, entre ellas, alrededor de 500 caminos bienestar y mil 900 obras en materia educativa, el rescate del BinniBus, la construcción de plantas de tratamiento y el gasto de 265 millones de pesos para tapar baches y el reencarpetado de calles de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana.

En materia de bienestar, aseguró que más de 280 mil oaxaqueños salieron de la pobreza y que 165 mil oaxaqueños dejaron la pobreza extrema.

Para el sector salud, según su informe, se invirtieron 2 mil 200 millones de pesos para la construcción de hospitales, y 756 millones de pesos para la instalación de farmacias bienestar; aseguró que hay un abasto de 80% de medicamentos en hospitales y centros de salud del estado.

Mientras que, en seguridad, afirmó que hubo una reducción de 23% en la incidencia delictiva; en el campo se gastaron dos mil 110 millones en programas de autosuficiencia alimentaria y abasto de maíz, y en turismo hubo un aumento de 18% en la llegada de turistas al estado.

“No perseguimos ni reprimimos a nadie, no organizamos fraudes ni imponemos autoridades… No intervenimos en la vida interna de sindicatos y comunidades… Somos un gobierno con calidad ética y moral… Aunque no les guste a nuestros adversarios e incomode a la derecha”, manifestó.

Jara Cruz informó que se redujo hasta en 50% la deuda heredada por los gobiernos de Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa —a quienes acusó de encabezar gobiernos ineptos— y que ascendía a más de 35 mil millones de pesos. “Se han pagado más de 14 mil millones de la deuda y más de 6 mil millones de pesos en el pago de intereses… El futuro de Oaxaca ya no está hipotecado”, sostuvo.

El mandatario anunció en su Tercer Informe de Gobierno los principales proyectos para los próximos tres años de su administración, entre los que resaltó la presentación de una nueva Constitución Política del estado, la cual estará basada en el “constitucionalismo popular” y en la que se establecerá la obligatoriedad de los próximos gobernadores de recorrer continuamente los municipios y localidades de la entidad bajo la figura de “gobierno de territorio”.

Para el cierre de su gobierno prometió, entre otras cosas, el rescate de los ríos Salado y Atoyac, en los Valles Centrales, y en el río Los Perros, en el Istmo de Tehuantepec; la rehabilitación de todas las calles y avenidas de la ciudad de Oaxaca y zona metropolitana; la rehabilitación de carreteras estatales y la construcción de 70 kilómetros de una nueva carretera que conectará a la autopista Cuacnopalan-Oaxaca con las autopistas a Puerto Escondido y al Istmo.

“Voy a seguir trabajando incansablemente en los próximos tres años”, cerró el gobernador de Oaxaca.

Entre los invitados especiales al informe estuvieron Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo del Gobierno federal en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, y los gobernadores de Puebla, Chiapas y Tabasco, Alejandro Armenta, Eduardo Ramírez Aguilar y Javier May, respectivamente. Así como representantes de los gobernadores de Coahuila, Nuevo León y Tlaxcala.