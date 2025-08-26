Más Información

El , Manolo Jiménez Salinas, calificó de una “irresponsabilidad” que la dirigencia nacional de la CATEM convierta los señalamientos de presuntas en La Laguna de Durango, en un tema político-partidista, cuando se trata de un asunto de seguridad y de calidad de vida.

En días recientes, diversas organizaciones empresariales, principalmente del ramo de la agroindustria y del transporte en La Laguna, denunciaron ser víctimas desde hace meses de extorsiones y cobros de cuota por parte de personas que se ostentan pertenecer a la CATEM y pidieron el auxilio del gobierno federal. , diputado y dirigente de la organización, aludió el tema al crecimiento de la confederación en dos estados gobernados por el PRI (Durango y Coahuila).

“Antes de hablar o de dar un posicionamiento, es importante conocer el fondo de las cosas. Si la dirigencia nacional viniera y escuchara, tienen conocidos, , empresarios, se darían cuenta que quienes denunciaron tienen toda la razón”, comentó el mandatario coahuilense.

Dijo que antes de hablar o de politizar el tema, es importante escuchar de viva voz, en el territorio, donde surgen los problemas, para darse cuenta de la situación.

Jiménez Salinas añadió que no se trata, en el caso del gobierno coahuilense, de una postura político-partidista, sino una postura para seguir blindando Coahuila.

Así mismo, expuso que hay una diferencia en el modo de operar de la CATEM en La Laguna de Durango a la de La Laguna de Coahuila.

Gobernador de Coahuila dijo que antes de hablar o de politizar el tema, es importante escuchar de viva voz (26/08/2025). Foto: Especial

“Son dos liderazgos diferentes y un modo de operación diferente. Aquí por ningún motivo vamos a permitir un modo de operación como el que se está denunciando por parte de los empresarios de La Laguna de Durango”, sostuvo.

Organizaciones empresariales en La Laguna de Durango han relatado que la CATEM controla la comercialización y movilización de productos como la pollinaza y el , imponiendo cuotas y precios; el control en los módulos de riego, cobros de cuotas a transportistas de carga y materialistas o cobros en le mercado de forrajes.

Manolo Jiménez añadió que en momentos complicados hay que tener posturas, acciones y plantarse firmemente con mucha voluntad para enfrentar a quien le quiere hacer daño al Estado.

