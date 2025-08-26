Dzitya, Yucatán.- Tras una jornada de saneamiento, seis buzos especializados extrajeron 109.3 kilogramos de basura del cenote Chen Há, ubicado en la comisaría de Dzityá, el cual es utilizado como basurero clandestino.

Un equipo de seis buzos, encabezado por Cristian Selum, sacaron del fondo del cenote objetos tan insólitos como un bacín, un neumático, envases de cristal, botellas PET, retazos de gabinetes de cocina y una tapa de tambor metálico, evidenciando el descuido de este cuerpo de agua, el cual se ubica a 20 metros de la salida de la comisaría.

Durante la inmersión, los buzos detectaron restos de material para construcción que no pudieron extraer en esta ocasión, lo que indica que la contaminación podría ser mayor ya que los escombros fueron llevados poco a poco en sacos y vertidos directamente al agua.

Diversos objetos fueron retirados de cenote (26/08/2025). Foto: Especial

Elsy Sánchez Pérez, directora de Gestión y Conservación de Recursos Naturales de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, exhortó a la población a cuidar, “ya que el saneamiento no es suficiente si la sociedad no se suma al esfuerzo de proteger estos ecosistemas”.

No es la primera vez que el cenote Chen Há requiere intervención, pues con anterioridad los buzos han extraído objetos de mayor tamaño como un sillón completo, una bicicleta y diversos restos de materiales de construcción.

Lorenzo Canché, comisario ejidal, informó que durante quince años operó una granja porcícola cerca del cenote y que afectó gravemente la calidad del agua, que anteriormente era limpia y cristalina.

El cenote Chen Há, cuyo nombre significa "Pozo con Agua" tiene 15 metros de largo por 4 metros de ancho.

